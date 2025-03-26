Новые подробности ЧП с "нырнувшим" в Даугаву авто: водитель признался, что чуть не утонул, спасая машину

Позже при помощи спасателей Audi сравнительно быстро вытащили на берег. Там он простоял до самого полудня следующего дня. Большинство местных жителей не видели, как у берега работали пожарные, но утром, заметив машину, припаркованную там, где это запрещено, начали искать информацию в интернете, чтобы понять, что произошло. «Насколько я понимаю, машина на фото была в реке. Водитель жив. В багажнике была сумка с логотипом Bolt. И все. Видно, что машину вытащили. Я утром встала — смотрю, стоит там. Сейчас уже эвакуатором забирают».