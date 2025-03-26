Новые подробности ЧП с "нырнувшим" в Даугаву авто: водитель признался, что чуть не утонул, спасая машину
В Кенгарагсе в Даугаве вместе с лебедями и утками искупались автомобиль марки Audi и его владелец. Машина покатилась в воду, потому что у нее не была затянута ручная тормозная система. Водитель изо всех сил пытался спасти ситуацию, сообщает «Degpunktā».
Фары автомобиля, отражающиеся в темной воде, выглядели довольно эффектно. Один из прохожих успел запечатлеть кадры с машиной в реке до прибытия спасателей. Не хватало лишь ясного неба и света полной луны, чтобы сцена напоминала кадр из какой-нибудь романтической хоррор-истории.
Позже при помощи спасателей Audi сравнительно быстро вытащили на берег. Там он простоял до самого полудня следующего дня. Большинство местных жителей не видели, как у берега работали пожарные, но утром, заметив машину, припаркованную там, где это запрещено, начали искать информацию в интернете, чтобы понять, что произошло. «Насколько я понимаю, машина на фото была в реке. Водитель жив. В багажнике была сумка с логотипом Bolt. И все. Видно, что машину вытащили. Я утром встала — смотрю, стоит там. Сейчас уже эвакуатором забирают».
Женщина оказалась права — за поврежденным автомобилем вернулся его владелец. Он рассказал, что припарковался на короткое время и вскоре заметил, как его машина катится прямо в сторону реки.
Владелец Audi:
«Я оставил машину возле знака. Забыл затянуть ручник.
(Вопрос: Глубоко уехала в воду?)
Ну, нормально так. До ручки двери. Пожарные вытащили.
(Вопрос: Куда теперь поведете?)
В сервис, сушить электронику.
(Вопрос: Потом завести не удалось?)
Отсоединили аккумулятор.
(Вопрос: Салон сильно намок?)
Мокро. Очень мокро, да. Я вчера чуть не утонул, если вам интересно.
(Вопрос: Серьезно?)
Да.
(Вопрос: Вы в машине были?)
Нет, бежал за ней, пытался остановить. Хотел догнать. Забежал в воду».
Медики осмотрели мужчину — он не пострадал, лишь полностью промок. Поскольку в багажнике была сумка Bolt, можно предположить, что водитель попал в аварию во время работы. Передача «Degpunktā» связалась с представителями компании Bolt, чтобы подтвердить эту информацию, но до конца дня ответа не получила — ни подтверждения, ни опровержения.