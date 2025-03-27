Заболеваемость гриппом продолжает расти, самый высокий уровень - в Риге

Самая высокая интенсивность гриппа зафиксирована в Риге, где было зарегистрировано 204 случая заболевания гриппом. На прошлой неделе грипп был подтвержден у 300 человек, что на 65 меньше, чем неделей ранее. Случаи гриппа были зарегистрированы также в Даугавпилсе, Юрмале, Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Валмиере, Елгаве и Гулбене. Как и в предыдущем сезоне, гриппом болеют в основном дети до 14 лет. На предыдущей неделе заболеваемость снизилась во всех возрастных группах и осталась на среднем уровне в возрастной группе 15 лет и старше.