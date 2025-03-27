Заболеваемость гриппом продолжает расти, самый высокий уровень - в Риге
Заболеваемость гриппом продолжает расти и остается на высоком уровне, самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Риге, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Самая высокая интенсивность гриппа зафиксирована в Риге, где было зарегистрировано 204 случая заболевания гриппом. На прошлой неделе грипп был подтвержден у 300 человек, что на 65 меньше, чем неделей ранее. Случаи гриппа были зарегистрированы также в Даугавпилсе, Юрмале, Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Валмиере, Елгаве и Гулбене. Как и в предыдущем сезоне, гриппом болеют в основном дети до 14 лет. На предыдущей неделе заболеваемость снизилась во всех возрастных группах и осталась на среднем уровне в возрастной группе 15 лет и старше.
На грипп в стационаре было обследовано 684 пациента, из них подтвержден грипп в 71 случае, или 10,4%. Вирус гриппа А был выявлен у 43 пациентов, а вирус гриппа В - у 12. Также поступило шесть сообщений о смертельных случаях среди пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа А. Все пациенты были старше 40 лет и имели многочисленные сопутствующие заболевания и факторы риска.
На прошлой неделе было проведено 1172 теста на Covid-19, из которых 32, или 2,7% оказались положительными. Неделей ранее вирус был подтвержден в 2,5%, или 23 случаях. Было госпитализировано 29 пациентов, что на два случая больше, чем на предыдущей неделе. Всего на этой неделе был госпитализирован 61 пациент с подтвержденной инфекцией Covid-19, у 24 из которых она была основным диагнозом. Также зарегистрирована одна смерть пациента с Covid-19.
Ранее сообщалось, что в Латвии распростаняется тяжелая инфекция. При этом состояние здоровья шести детей, заразившихся кишечной палочкой (Escerichia coli), вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), оценивается как тяжелое.