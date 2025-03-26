Солнечная погода вернется в четверг

Ночью, начиная с северо-запада страны, небо во многих местах прояснится, но местами все еще ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ранним утром составит -3...+3 градуса. В течение дня будет светить солнце, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветерок, в Курземе от слабого с юго-запада. Воздух прогреется до +7...+12 градусов.