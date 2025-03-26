Получившим 15 000 евро родителям тройняшек Рижская дума выплатит еще 7500 евро

В свою очередь, мэр Риги Вилнис Кирсис отметил в комментарии агентству LETA, что выступил с инициативой увеличить сумму выплат для семей с тройняшками, так как она не пересматривалась уже много лет, а за это время произошел значительный скачок инфляции. Планируется разработать правила, которые точно определят суммы выплат за рождение нескольких детей.