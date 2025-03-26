Получившим 15 000 евро родителям тройняшек Рижская дума выплатит еще 7500 евро
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Получившим 15 000 евро родителям тройняшек Рижская дума выплатит еще 7500 евро

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Финансовый комитет Рижской думы выделил семье мартовских тройняшек 7500 евро. Пособие будет выплачено из резервного фонда на непредвиденные случаи.

Ранее Рижская дума выделяла семьям, в которых рождались тройняшки, меньшую сумму – 4500 евро. Как сообщил агентству LETA один из рижских депутатов, он намерен предложить, что в будущем всем семьям, где родятся тройняшки, будет предоставляться пособие в размере 7500 евро.

Также он предложит выплачивать семьям с двойняшками единовременное пособие в размере 4000 евро.

В свою очередь, мэр Риги Вилнис Кирсис отметил в комментарии агентству LETA, что выступил с инициативой увеличить сумму выплат для семей с тройняшками, так как она не пересматривалась уже много лет, а за это время произошел значительный скачок инфляции. Планируется разработать правила, которые точно определят суммы выплат за рождение нескольких детей.

Ранее сообщалось, что 21 марта в Рижском роддоме появились на свет тройняшки. Старшая сестра родилась в 9:36 и весила 1659 граммов. Через минуту появилась средняя сестра весом 1544 грамма. Самая младшая сестра родилась с весом 1662 грамма. Родители детей – рижане.

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