Получившим 15 000 евро родителям тройняшек Рижская дума выплатит еще 7500 евро
Финансовый комитет Рижской думы выделил семье мартовских тройняшек 7500 евро. Пособие будет выплачено из резервного фонда на непредвиденные случаи.
Ранее Рижская дума выделяла семьям, в которых рождались тройняшки, меньшую сумму – 4500 евро. Как сообщил агентству LETA один из рижских депутатов, он намерен предложить, что в будущем всем семьям, где родятся тройняшки, будет предоставляться пособие в размере 7500 евро.
Также он предложит выплачивать семьям с двойняшками единовременное пособие в размере 4000 евро.
В свою очередь, мэр Риги Вилнис Кирсис отметил в комментарии агентству LETA, что выступил с инициативой увеличить сумму выплат для семей с тройняшками, так как она не пересматривалась уже много лет, а за это время произошел значительный скачок инфляции. Планируется разработать правила, которые точно определят суммы выплат за рождение нескольких детей.
Ранее сообщалось, что 21 марта в Рижском роддоме появились на свет тройняшки. Старшая сестра родилась в 9:36 и весила 1659 граммов. Через минуту появилась средняя сестра весом 1544 грамма. Самая младшая сестра родилась с весом 1662 грамма. Родители детей – рижане.
Министерство благосостояния также выплатит семье рижских тройняшек единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро из резервного фонда на непредвиденные случаи, что во вторник было утверждено правительством.