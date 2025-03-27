Будущее искусственного интеллекта в Латвии: доверие, адаптация и новые вызовы
Искусственный интеллект меняет привычные технологии, становясь частью жизни и бизнеса. Его развитие связано с выбором подходящих решений, доверием пользователей и актуальностью задач, которые он способен решать. Эксперты считают, что специализированные ИИ-инструменты могут стать ключом к успеху.
Важно, чтобы новые инструменты искусственного интеллекта (ИИ) удовлетворяли потребности людей, спрос. Это будет естественный процесс селекции - и на заре интернета были компании и решения, которые впоследствии исчезли, сообщает Diena.
"Так сейчас работают стартапы - часть не выживает. Но важно попытаться, чтобы понять, подходят решения или нет", - рассуждает глава консалтинговой компании Accenture в Балтии Иво Алманис.
Еще один важный аспект - степень доверия к ИИ-инструментам. Сферы применения ИИ шире, чем просто выяснение ответов на вопросы и сбор информации. Следует учитывать, что у ИИ по-прежнему есть проблемы с малыми языками, в том числе латышским. Например, ChatGPT, Copilot - инструменты довольно общего применения. Но Алманис отмечает, что создаются специализированные инструменты для конкретных нужд, которые тестируются, и из них "галлюцинации" (выдуманные ИИ факты, не соответствующие действительности) изъяты.
За специализированными инструментами будущее, а общие не будут самыми подходящими для конкретных ситуаций. Исторически уже происходило так, что технологии опережают проблему. И, говоря об искусственном интеллекте, руководитель Swedbank по цифровым инновациям и стратегии Гиртс Берзиньш в дискуссии Accenture Technology Vision 2025 анализировал, является ли это вопросом самой технологии или того, что мы с помощью ИИ хотим решить. Если технология забегает слишком далеко от актуальных проблем, возникают побочные эффекты. Например, инвестиции сейчас не распределяются равномерно - тема ИИ может даже быть рефинансирована. "Инвестиции американского венчурного капитала в искусственный интеллект уходят 6-10 компаниям, стартапы в этой отрасли отнюдь не получают столь крупных инвестиций венчурного капитала", - отмечает исследователь ИИ и основатель стартапа Asya.ai Эвалдс Уртанс.