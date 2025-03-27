Будущее искусственного интеллекта в Латвии: доверие, адаптация и новые вызовы

За специализированными инструментами будущее, а общие не будут самыми подходящими для конкретных ситуаций. Исторически уже происходило так, что технологии опережают проблему. И, говоря об искусственном интеллекте, руководитель Swedbank по цифровым инновациям и стратегии Гиртс Берзиньш в дискуссии Accenture Technology Vision 2025 анализировал, является ли это вопросом самой технологии или того, что мы с помощью ИИ хотим решить. Если технология забегает слишком далеко от актуальных проблем, возникают побочные эффекты. Например, инвестиции сейчас не распределяются равномерно - тема ИИ может даже быть рефинансирована. "Инвестиции американского венчурного капитала в искусственный интеллект уходят 6-10 компаниям, стартапы в этой отрасли отнюдь не получают столь крупных инвестиций венчурного капитала", - отмечает исследователь ИИ и основатель стартапа Asya.ai Эвалдс Уртанс.