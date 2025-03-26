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Вчера 12:15
ВИДЕО: в Кенгарагсе водитель въехал в Даугаву; у него была сумка Bolt Food
Вечером во вторник, 25 марта, на набережной Кенгарагса автомобиль въехал в Даугаву.
Как сообщает Jauns.lv со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, вызов поступил в 20:45 на улицу Йезупа Ранцана. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что автомобиль находится в реке - примерно в 20 метрах от берега. С помощью лебедки автоцистерны машину вытащили на берег. Затем были отключены клеммы аккумулятора, а в 21:56 спасательные работы завершились.
По информации Государственной полиции, причиной инцидента стала неисправность ручного тормоза, из-за чего автомобиль в какой-то момент начал произвольное движение. Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал. Также отмечается, что в багажнике находилась сумка Bolt Food.