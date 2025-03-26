ВИДЕО: в Кенгарагсе водитель въехал в Даугаву; у него была сумка Bolt Food

Как сообщает Jauns.lv со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, вызов поступил в 20:45 на улицу Йезупа Ранцана. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что автомобиль находится в реке - примерно в 20 метрах от берега. С помощью лебедки автоцистерны машину вытащили на берег. Затем были отключены клеммы аккумулятора, а в 21:56 спасательные работы завершились.