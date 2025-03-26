Строительные работы возле Рижского замка приостановлены - было обнаружено нечто интересное

А на площади Пилс археологическое исследование проводится впервые. В Средние века здесь находилась территория форбурга, которая была застроена. От города ее отделяли защитный ров и защитная стена. В ХVII веке часть форбурга вошла в обширную систему укреплений, снесенных впоследствии в ХVIII веке, когда также был засыпан защитный ров. К 1780 году, когда была построена площадь, территория была разделена на участки. В настоящее время в исследованной части площади обнаружены свидетельства деревянной застройки ХVII-ХVIII веков с богатым культурным слоем и находками, среди которых преобладают предметы конюшен и военного характера", - рассказал руководитель археологического исследования Муйжниекс.