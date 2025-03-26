"Продукты, в которых сочетаются традиции и ручной труд": производство рыбных консервов в Латвии будет только дорожать

Янис Энделе отметил, что при планировании бюджета на этот год нет оснований надеяться на снижение цен на сырье, так как запасы и ресурсы рыбы в целом не улучшаются. "Я в этой отрасли уже 20 лет – в предыдущие периоды было так, что если в один год цена на что-то повышалась, то в следующем году она снижалась, иногда больше, иногда меньше. Каждый год были ценовые 'качели', но сейчас уже пять лет подряд цены только растут", — сказал Энделе.