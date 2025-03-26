"Продукты, в которых сочетаются традиции и ручной труд": производство рыбных консервов в Латвии будет только дорожать
Из-за роста затрат и нехватки сырья производство рыбной продукции будет становиться только дороже, спрогнозировал в интервью агентству LETA президент Латвийского союза рыбопереработчиков (LZS), совладелец фирмы Karavela Янис Энделе.
Янис Энделе отметил, что при планировании бюджета на этот год нет оснований надеяться на снижение цен на сырье, так как запасы и ресурсы рыбы в целом не улучшаются. "Я в этой отрасли уже 20 лет – в предыдущие периоды было так, что если в один год цена на что-то повышалась, то в следующем году она снижалась, иногда больше, иногда меньше. Каждый год были ценовые 'качели', но сейчас уже пять лет подряд цены только растут", — сказал Энделе.
Он объяснил, что себестоимость продукции складывается из двух крупных затратных статей — зарплаты работников и стоимости сырья.
"Чтобы произвести одну банку консервов, помимо доставки рыбы на производство, требуется человек, который вручную нанизывает рыбку на шампуры для копчения. К сожалению, этот процесс не удается механизировать. Мы много исследовали и инвестировали деньги в пилотные проекты по автоматизации этого процесса, но пока результат не дал ожидаемого эффекта. После копчения рыбы есть другой работник, который вручную упаковывает ее в банку. В любом случае это ручной труд", — рассказал президент LZS.
По его словам, за последние десять лет зарплата в рыбоперерабатывающей отрасли выросла более чем в два раза, и сейчас себестоимость банки рыбных консервов стала такой же, как у конкурентов в Швеции, Норвегии и Франции. Там тоже нет высоких зарплат в рыбопереработке, так как в цехах в основном работают приезжие.
Кроме того, Энделе отметил, что цена на рыбу как сырье за последние десять лет выросла в три раза. "Если в 2014 году рыба стоила примерно 30 центов за килограмм, то сегодня — около одного евро. Это означает, что к моменту, когда копченая рыба попадает в банку, она уже может стоить шесть-семь евро", — сказал Энделе.
Он подчеркнул, что рыбные консервы — это продукт, в котором сочетаются традиции и ручной труд, который невозможно заменить машинами. Производство этого продукта ограничено — никто из рыбопромышленников не может сейчас организовать вторую смену, и это не та продукция, которую можно легко оптимизировать. "Если сложить все вместе — рост зарплат более чем в два раза, рост цен на рыбу в три раза, а также повышение всех остальных затрат, коммунальных и энергозатрат — то рост цен неизбежен", — признал совладелец Karavela.