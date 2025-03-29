"Почему никто не следит за детьми во время уроков?" В Иманте школьник забрался на подоконник третьего этажа
В одной из школ рижского микрорайона Иманта прохожий заметил и заснял, как ученик вылезает из окна на третьем этаже и стоит на подоконнике. Спустя короткое время ребенок вернулся обратно в класс, но очевидец поднимает тревогу по поводу таких "развлечений". Ситуацией заинтересовалась программа TV3 "Degpunktā" и отправилась в школу, чтобы выяснить, что произошло.
Обычное занятие физкультурой на спортплощадке возле Анниньмуйжской средней школы прервалось в тот момент, когда мужчина заметил на третьем этаже ребенка, стоящего на внешнем подоконнике. К счастью, мальчик вернулся в класс, а спустя несколько минут к окну подошла учительница и закрыла его.
Очевидец: «Он дважды пытался, вылезая из окна одного кабинета, перебраться в другой. В итоге испугался и не сделал этого. Но это ведь могла быть трагедия. Что, если бы он упал? У меня просто вопрос — где в этот момент были учителя? Почему никто не следит за детьми во время школьных занятий?»
Мужчина отметил, что на часах было 11:09. Изучив расписание занятий в этой школе, он пришел к выводу, что в то время у старшеклассников как раз был 25-минутный перерыв, вскоре должен был начаться четвертый урок. Учитель, вероятно, пришел в класс незадолго до начала урока. В пятницу после обеда директора школы на месте не оказалось — она на больничном. Зато с журналистами охотно пообщалась заместитель директора по учебной части. По ее словам, педагоги о произошедшем не знали. И действительно, в тот момент у старших учеников был перерыв.
Елена Рязанцева, заместитель директора по учебной части: «Школа не получила никаких звонков, никакой информации, и очень жаль — ведь очевидец мог бы сразу позвонить и предупредить о такой опасной ситуации. Ученики могут находиться в классах во время перемен, у них у всех есть инструкции по технике безопасности. В этом плане у нас все в порядке. Учитель не может все время находиться в кабинете — ему тоже нужно выходить. Мы не можем снять ручки с окон в кабинетах, как это сделали в коридорах. Классы нужно проветривать».
Заместитель директора, просмотрев видео, примерно уже поняла, кто из учеников решился на такой риск. На следующей неделе с этим классом вновь обсудят внутренние правила школы и уделят внимание вопросам безопасности. Кроме того, педагог свяжется с родителями мальчика.