"Почему никто не следит за детьми во время уроков?" В Иманте школьник забрался на подоконник третьего этажа

Елена Рязанцева, заместитель директора по учебной части: «Школа не получила никаких звонков, никакой информации, и очень жаль — ведь очевидец мог бы сразу позвонить и предупредить о такой опасной ситуации. Ученики могут находиться в классах во время перемен, у них у всех есть инструкции по технике безопасности. В этом плане у нас все в порядке. Учитель не может все время находиться в кабинете — ему тоже нужно выходить. Мы не можем снять ручки с окон в кабинетах, как это сделали в коридорах. Классы нужно проветривать».