Lidl обещает сохранить неизменными цены на сотни продуктов питания - как минимум до лета

Начиная с сегодняшнего дня и как минимум до лета, Lidl Latvija обязуется сохранить неизменными цены на сотни повседневных продуктов питания. «Пусть другие планируют рост цен, мы за ними не последуем. Наши убеждения основываются на честной ценовой политике, а не на искусственных наценках, за которыми время от времени следуют скидки. Наш неизменный приоритет - обеспечить, чтобы каждая семья могло позволить себе высококачественные важные в повседневной жизни продукты без постоянного роста расходов, и мы нашли решение, как это сделать за счет своих ресурсов», - подчеркнул Мачей Урбански, председатель правления Lidl Latvija.