Lidl обещает сохранить неизменными цены на сотни продуктов питания - как минимум до лета
Сеть магазинов Lidl выступает за защиту потребителей и обещает стабильность цен.
Начиная с сегодняшнего дня и как минимум до лета, Lidl Latvija обязуется сохранить неизменными цены на сотни повседневных продуктов питания. «Пусть другие планируют рост цен, мы за ними не последуем. Наши убеждения основываются на честной ценовой политике, а не на искусственных наценках, за которыми время от времени следуют скидки. Наш неизменный приоритет - обеспечить, чтобы каждая семья могло позволить себе высококачественные важные в повседневной жизни продукты без постоянного роста расходов, и мы нашли решение, как это сделать за счет своих ресурсов», - подчеркнул Мачей Урбански, председатель правления Lidl Latvija.
Это обещание сохранить цены неизменными распространяется на основные категории продовольственных товаров, которые важны для семей каждый день:
- на все молочные продукты частного бренда Pilos;
- на все мясные продукты бренда Pikok;
- на напитки, воду и соки Saguaro и Solevita;
- на основную часть продуктов SnackDay.
Несмотря на то, что стабильность цен является вызовом из-за изменчивой экономической ситуации как в Европе, так и в мире, благодаря длительному сотрудничеству с поставщиками и эффективному планированию Lidl Latvija нашла возможности, позволяющие сохранить стабильность и поддержать клиентов. «За эти три с половиной года, с момента выхода Lidl на латвийский рынок, мы оказали огромное положительное влияние на цены на продукты питания и наша стратегия остается неизменной - мы будем предлагать своим клиентам лучшую комбинацию цены и качества для повседневных продовольственных товаров», - добавил председатель правления Lidl Latvija.