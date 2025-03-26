В США приветствуют увеличение странами Балтии расходов на оборону
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министрами иностранных дел стран Балтии во вторник подтвердил обязательства по обеспечению безопасности этих государств и приветствовал рост их расходов на оборону.
«Госсекретарь Рубио подчеркнул наши прочные связи с Литвой, Латвией и Эстонией и подтвердил наше обязательство по обеспечению безопасности стран Балтии», — заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, слова которой приводятся в сообщении ведомства.
«Госсекретарь приветствовал их искренний вклад в коллективную безопасность Европы посредством увеличения расходов на оборону и распределения бремени», — сказала она.
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии посетили Вашингтон, поскольку союзники США в Европе обеспокоены обязательствами этой страны в сфере безопасности после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
В начале марта американская телекомпания NBC со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных должностных лиц заявила, что в то время, как США пересматривают вопрос о размещении войск в Европе, президент Дональд Трамп рассматривает возможность фаворитизации стран, которые тратят большие деньги на оборону. В течение следующих пяти лет Литва намерена направить на оборону 5–6% своего валового внутреннего продукта, Латвия и Эстония также увеличивают финансирование оборонных нужд.
Тэмми Брюс также сообщила, что Рубио во время встречи с министрами подчеркнул приверженность Трампа достижению справедливого и прочного мира на Украине.