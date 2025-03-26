В США приветствуют увеличение странами Балтии расходов на оборону

В начале марта американская телекомпания NBC со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных должностных лиц заявила, что в то время, как США пересматривают вопрос о размещении войск в Европе, президент Дональд Трамп рассматривает возможность фаворитизации стран, которые тратят большие деньги на оборону. В течение следующих пяти лет Литва намерена направить на оборону 5–6% своего валового внутреннего продукта, Латвия и Эстония также увеличивают финансирование оборонных нужд.