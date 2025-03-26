Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 09:05
В среду во многих местах Латвии ожидаются небольшой дождь и туман
В среду в Латвии будет пасмурная погода, во многих местах ожидаются небольшой дождь и туман, прогнозируют синоптики.
В некоторых районах Курземе небо начнет проясняться. Слабый юго-западный ветер сменится западным и северным. Температура воздуха составит +3...+8 градусов.
В Риге небо будет закрыто облаками, временами ожидаются небольшие дожди, а также дымка и туман. Слабый юго-западный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха составит +6 градусов.