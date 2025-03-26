В среду во многих местах Латвии ожидаются небольшой дождь и туман
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В среду во многих местах Латвии ожидаются небольшой дождь и туман

Отдел новостей

LETA

В среду в Латвии будет пасмурная погода, во многих местах ожидаются небольшой дождь и туман, прогнозируют синоптики.

В некоторых районах Курземе небо начнет проясняться. Слабый юго-западный ветер сменится западным и северным. Температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге небо будет закрыто облаками, временами ожидаются небольшие дожди, а также дымка и туман. Слабый юго-западный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха составит +6 градусов.

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