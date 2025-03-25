ФОТО: жители Европы наблюдали в небе необычное явление

Бустер B1092, использовавшийся в этой миссии, после отделения второй ступени выполнил маневр разворота и частично сбросил топливо. Он успешно приземлился обратно на площадку LZ-1 на том же мысе Канаверал. Это был второй полет данного бустера, и он стал 422-й успешной посадкой первой ступени ракеты Falcon-9 в истории компании SpaceX.