ФОТО: жители Европы наблюдали в небе необычное явление
Вечером в понедельник, 24 марта, жители Европы стали свидетелями странного явления - в небе появилась огромная бело-голубоватая спираль.
Жители Польши, Чехии и других стран Восточной Европы зафиксировали в небе гигантскую спираль, что вызвало бурные обсуждения: что это было и что могло спровоцировать столь необычное зрелище?
Как оказалось, необычное явление связано с запуском, организованным компанией SpaceX. 24 марта с мыса Канаверал во Флориде была запущена двухступенчатая ракета Falcon-9 с засекреченным военным спутником, принадлежащим Национальному управлению военно-космической разведки США. Запуск под названием NROL-69 проходил в северо-восточном направлении. Разделение первой и второй ступени ракеты произошло именно в воздушном пространстве над Европой.
Бустер B1092, использовавшийся в этой миссии, после отделения второй ступени выполнил маневр разворота и частично сбросил топливо. Он успешно приземлился обратно на площадку LZ-1 на том же мысе Канаверал. Это был второй полет данного бустера, и он стал 422-й успешной посадкой первой ступени ракеты Falcon-9 в истории компании SpaceX.
Именно сброс топлива первой ступенью ракеты и стал причиной появления спирали в небе. На большой высоте, в открытой атмосфере, топливо практически мгновенно замерзает и превращается в порошок. Если это происходит на закате, замерзшие частицы получают характерный бело-зеленоватый оттенок на фоне черного неба. А поскольку бустер вращается во время сброса топлива, облако приобретает спиралевидную форму.
Подобные "спиральные галактики" уже наблюдались ранее при запусках ракет Falcon: в апреле 2023 года — над Аляской, а в январе того же года — над Гавайскими островами.