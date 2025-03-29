Ночью Латвия переходит на летнее время!

Смена времени происходит по причине того, что на уровне Европейского союза (ЕС) общего соглашения о новых условиях относительно смены времени два раза в год еще не достигнуто. Сейчас по-прежнему действует утвержденный ранее порядок: летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября. Таким образом, летнее время в этом году будет действовать до 26 октября.