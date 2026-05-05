ФОТО: самые смелые наряды Met Gala - звезды соревновались в фантазии и эпатаже

Самые яркие образы Met Gala 2026
Минувшей ночью в Нью-Йорке состоялось одно из самых ожидаемых светских событий года — Met Gala. Ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея традиционно проходит в первый понедельник мая и считается главным вечером в мире моды, где красная дорожка нередко становится не менее важной, чем сама выставка.
В этом году тема выставки Института костюма — «Costume Art» («Костюм как искусство»), а дресс-код вечера звучал как «Fashion Is Art» — «Мода как искусство». По замыслу организаторов, гости должны были показать, как одежда взаимодействует с телом, образом и историей искусства. Выставка исследует изображение одетого тела в искусстве и сопоставляет костюмы с произведениями из коллекции Метрополитен-музея.
Сопредседателями бала в этом году стали Анна Винтур, Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. Для Бейонсе это появление стало особенно заметным: певица вернулась на красную дорожку Met Gala впервые за десять лет и появилась вместе с Джей-Зи и дочерью Блю Айви.
Как и всегда, гости старались не просто соответствовать дресс-коду, а превратить выход перед камерами в самостоятельное модное заявление. На красной дорожке были и элегантные классические силуэты, и почти театральные конструкции, и образы на грани высокой моды, перформанса и эпатажа. Среди самых обсуждаемых выходов западные модные издания уже называют образы Бейонсе, Рианны, SZA, Tyla, Мадонны и других звезд.
При этом Met Gala снова стал не только праздником моды, но и поводом для споров. Одни наряды зрители назвали эффектными и точно попавшими в тему, другие — странными, чрезмерными или слишком провокационными. Впрочем, именно этого от бала и ждут: Met Gala давно перестал быть просто светским приемом и превратился в вечер, где знаменитости соревнуются в смелости, фантазии и умении быть замеченными.