ФОТО: в Риге с размахом прошла премьера фильма "Дьявол носит Prada 2"

Премьера «Дьявол носит Prada 2» в Риге (29.04.2026)
В среду, 29 апреля, в торговом центре Stockmann состоялся особый модный вечер, который собрал как любителей моды, так и поклонников кино. В эксклюзивной атмосфере прошла премьера фильма «Дьявол носит Prada 2», а гостям предложили насладиться модными тенденциями, перекликающимися с миром, созданным в кино.
Гости вечера смогли познакомиться с весенними модными коллекциями, представленными стилистом Синтией Селицкой-Узане. За музыкальное настроение мероприятия отвечала MC и DJ Элла, обеспечившая приятную атмосферу на протяжении всего вечера.
Также гостей угощали эксклюзивными приветственными напитками, и они наслаждались особым опытом, вдохновленным кинематографом, который стал отличным вступлением к предстоящему фильму. Посетителям мероприятия рекомендовали придерживаться дресс-кода «Devil Wears Prada», что идеально соответствовало как настроению события, так и теме модного вечера.
Прошло 20 лет с тех пор, как зрители впервые увидели на экране Миранду, Энди, Эмилию и Найджела — теперь Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи возвращаются в офис модного журнала Runway, а также к своим культовым ролям, чтобы вновь порадовать зрителей на улицах Нью-Йорка, охваченных модой, в новом блокбастере студии 20th Century Studio «Дьявол носит Prada 2».
Испытав феноменальный успех в 2006 году, первый фильм практически сразу получил культовый статус и стал законодателем моды для целого поколения.