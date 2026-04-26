Приглашают на вечер бесед "Разговоры. Алексей Авечкин. Сияние звезды"
Танцовщик Алексей Авечкин.
Отдел культуры

Otkrito.lv

Фонд развития культуры Андрейса Жагарса 26 мая приглашает на вечер бесед, посвященный артисту балета Алексею Авечкину.

Название цикла — «Разговоры. Алексей Авечкин. Сияние звезды». Программу вместе с коллегами и друзьями танцовщика подготовил художественный руководитель фонда Артурс Маскатс. Мероприятие состоится 26 мая в 19:00 в Osiriss по адресу: ул. Кр. Барона, 31.

26 мая — день артиста балета Алексея Авечкина. Выдающийся танцовщик родился 50 лет назад в белорусском городе Брест, однако судьба привела его в Латвию, где он посвятил Национальному балету весь блеск своего таланта и свою любовь.

Для многих Алексей был эталоном балетного искусства — красивой и, возможно, недосягаемой вершиной. Ему стремились подражать, к нему тянулись и у него учились.

«Он никогда не преувеличивал свои достижения, много работал и был чрезвычайно требователен к себе. Мы, знавшие его, всегда будем помнить его как глубокую и очень притягательную личность, способную увлечь своими выдающимися ролями, умеющую любить и щедро делиться чувствами и знаниями», — говорит автор вечера Артурс Маскатс.

«При этом он всегда сохранял некую ауру загадочности — в нем было что-то не до конца объяснимое, завораживающее и уникальное. Алексей очень любил латвийскую весну — цветущие ландыши, яблони в цвету в Рундальский дворец, сиреневый сад в Добеле и поля одуванчиков в Тервете».

В день рождения Алексея Авечкина фонд приглашает на заключительный вечер сезона цикла бесед в легендарном рижском кафе Osiris. О танце, личности и таланте артиста будут рассказывать его близкие друзья и коллеги — те, кто его знал и очень любил.

В беседе примут участие балерина Виктория Янсоне, балерина и историк балета Гунта Балиня, а также друзья Алексея по годам работы в Опере — Дагния Гринфельде и Артурс Маскатс.

Другие сейчас читают