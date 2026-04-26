Приглашают на вечер бесед "Разговоры. Алексей Авечкин. Сияние звезды"
Фонд развития культуры Андрейса Жагарса 26 мая приглашает на вечер бесед, посвященный артисту балета Алексею Авечкину.
Название цикла — «Разговоры. Алексей Авечкин. Сияние звезды». Программу вместе с коллегами и друзьями танцовщика подготовил художественный руководитель фонда Артурс Маскатс. Мероприятие состоится 26 мая в 19:00 в Osiriss по адресу: ул. Кр. Барона, 31.
26 мая — день артиста балета Алексея Авечкина. Выдающийся танцовщик родился 50 лет назад в белорусском городе Брест, однако судьба привела его в Латвию, где он посвятил Национальному балету весь блеск своего таланта и свою любовь.
Для многих Алексей был эталоном балетного искусства — красивой и, возможно, недосягаемой вершиной. Ему стремились подражать, к нему тянулись и у него учились.
«Он никогда не преувеличивал свои достижения, много работал и был чрезвычайно требователен к себе. Мы, знавшие его, всегда будем помнить его как глубокую и очень притягательную личность, способную увлечь своими выдающимися ролями, умеющую любить и щедро делиться чувствами и знаниями», — говорит автор вечера Артурс Маскатс.
«При этом он всегда сохранял некую ауру загадочности — в нем было что-то не до конца объяснимое, завораживающее и уникальное. Алексей очень любил латвийскую весну — цветущие ландыши, яблони в цвету в Рундальский дворец, сиреневый сад в Добеле и поля одуванчиков в Тервете».
В день рождения Алексея Авечкина фонд приглашает на заключительный вечер сезона цикла бесед в легендарном рижском кафе Osiris. О танце, личности и таланте артиста будут рассказывать его близкие друзья и коллеги — те, кто его знал и очень любил.
В беседе примут участие балерина Виктория Янсоне, балерина и историк балета Гунта Балиня, а также друзья Алексея по годам работы в Опере — Дагния Гринфельде и Артурс Маскатс.