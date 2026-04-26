В США назвали Ригу городом, в который можно влюбиться с первого взгляда
Рига красива, кто будет спорить?
В США назвали Ригу городом, в который можно влюбиться с первого взгляда

Для нас Балтийское море - привычный пейзаж и понятная среда для жизни. Но для американцев наш регион - экзотика. Американский интернет-портал AOL (принадлежит группе Yahoo!) составил список семи самых привлекательных городов Балтийского моря, в которые можно влюбиться сразу. Рига в этом рейтинге удостоилась почетного места.

На первое место американцы поставили столицу Швеции Стокгольм, что, конечно, не удивляет. 

"Стокгольм покоряет людей несправедливо быстро. Столица построена на 14 островах, соединенных 57 мостами, а красивую архитектуру, зелень, свежий воздух и близость воды можно ощутить повсюду. Такая планировка придает городу особую элегантность, ведь даже обычная прогулка обычно сопровождается набережной, видом или проблеском открытой воды". - сообщает AOL.

"Немногие столицы одновременно выглядят настолько ухоженными и при этом находятся так близко к отдыху на природе", - пишет портал.

На второе место в рейтинге помещен Хельсинки, на третье - Таллин, а Рига на четвертом месте.

"Рига производит более сильное визуальное впечатление, чем ожидают многие путешественники. Исторический центр расположен на правом берегу Даугавы и предлагает живописный силуэт с множеством церковных башен. Центр города - это компактное пространство со средневековыми улицами, площадями, кафе и достопримечательностями, удобное для прогулок", - сообщает AOL.

"Настоящее удивление вызывает то, сколько стиля сосредоточено на небольшой территории. UNESCO отмечает, что Рига обладает одной из самых богатых коллекций архитектуры модерна в Европе. Центр города с одной стороны ограничен рекой, а с другой — парками и каналами. Это создает ощущение одновременно величия, уюта и визуального разнообразия, не переходящего в хаос", - добавляет портал.

В список лучших городов Балтийского моря включены также польский Гданьск, шведский Висбю и литовская Клайпеда.

