Вышла виниловая пластинка международного объединения Pulse Trio "now is all we have"
Под эгидой джазового лейбла Jersika Records издан альбом оригинальной музыки барабанщика Паулса Пократниекса “now is all we have”, записанный вместе с финским басистом Олли Ранталой и шведским пианистом Фабианом Каллердалем.
«Это уже само по себе повод для праздника и благодарности — что джазовая группа в наше время, сохранив тот же состав, выпускает второй альбом. Так много проектов сегодня — это своего рода all-star, сотрудничество на один концерт или один альбом. Они могут быть прекрасными, но часто им не хватает того семейного ощущения — глубины общения и доверия, которое возникает только спустя годы совместной работы как на сцене, так и вне ее. Как это было раньше», — рассказывает Паулс Пократниекс.
Участники Pulse Trio — Фабиан, Олли и Паулс — начали играть вместе семь лет назад, когда встретились в Гётеборге, Швеция. “now is all we have” — их второй альбом, следующий за дебютной пластинкой 2022 года “The End Is The Beginning” (лейбл — Hoob Records).
«Это о способности принять настоящий момент — осознание того, что то, что у нас есть сейчас, уже достаточно. Конечно, мы все надеемся на лучшее будущее и хотим не повторять ошибок прошлого, но при этом выбираем принимать этот момент с открытыми объятиями», — добавляет Пократниекс.
Запись альбома полностью выполнена в аналоговом формате, на пленку, под руководством звукорежиссера Мартиньша Крастиньша в студии Jersika Records в Риге.
Новая виниловая пластинка на этой неделе будет представлена на ведущей мировой джазовой индустриальной выставке Jazzahead! 2026 в Бремене. Пластинку можно приобрести в музыкальных магазинах, а также на сайте Jersika Records или на платформе Bandcamp. Альбом также доступен на популярных стриминговых сервисах.
Альбом создан при поддержке Государственного фонда культурного капитала.