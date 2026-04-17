ФОТО: экс-президенты и другие ценители искусства на премьере "Первоисточника" в театре Дайлес

Ценители искусства на премьере "Первоисточника" в театре Дайлес (16.04.2026)
В театре Дайлес 16 апреля состоялась премьера спектакля в постановке Виестурса Кайришса по произведению знаменитой писательницы Айн Рэнд «Источник».
Роман Айн Рэнд «Источник», опубликованный в 1943 году, является одним из наиболее значимых литературных произведений XX века и нередко называется «гимном индивидуализму».
Главную роль в спектакле — Говарда Рорка — исполняет Каспарс Думбурс. Рорк — молодой, гениальный и непреклонный архитектор. В ходе постановки постепенно раскрываются мотивации, амбиции и борьба разных людей за влияние в культуре, архитектуре и обществе. История постепенно превращается в философскую драму о том, что движет миром — независимые творцы или коллективное давление общества.
Другие роли в постановке исполняют Мартиньш Мейерс, Артурс Скрастиньш, Илзе Кюзуле-Скрастиня, Карлис Фрейманис, Индра Брике, Яна Хербста, Дайнис Гайделис, Юрис Барткевичс, Мадара Вильчука, Марта Ловиса Янчевска и Матисс Озолс.
Режиссером и драматургом спектакля выступил Кайришс, автором инсценировки является Кун Ташле, за визуальную драматургию отвечает Рейнис Дзудзило, художник по костюмам — Симона Вейланде, хореограф — Йири Наэль, художник по свету — Никс Ципрусс, автор музыкального оформления — Юрис Вайводс, ассистент режиссера — Рафаэлс Биевс.