ФОТО: латвийские рэперы, их друзья и поклонники собрались на премьере фильма "Потому что жизнь - это баттл"

Премьера документального фильма "Потому что жизнь - это баттл" (13.04.2026)
В понедельник, 13 апреля, в Риге, в кинотеатре Forum Cinemas, состоялся первый показ документального фильма «Jo dzīve ir batls» («Потому что жизнь - это баттл»), рассказывающего о культуре фристайла — импровизационного рэпа — в Латвии.
Мероприятие посетили более 600 гостей — музыканты, политики, герои фильма, представители хип-хоп-сообщества, а также партнеры проекта. Фильм доступен для просмотра на платформе Go3.
Вечер премьеры собрал представителей латвийской хип-хоп-культуры разных поколений, подчеркнув значение фристайла не только в музыке, но и в развитии личности, навыках импровизации и разрешении конфликтов. В фильме показан путь от первых баттлов в небольших аудиториях до сцены «Štuka par bazaru» в Гризинькалнсе, ставшей одной из важнейших платформ фристайла в Латвии.
«Этот фильм — история целого движения и поколения. Фристайл учит быстро мыслить, уважать соперника и превращать конфликт в творческое выражение. Увидеть в одном месте столько людей, которые формировали эту культуру на протяжении 25 лет, — мощное подтверждение того, что баттл в Латвии — это нечто гораздо большее, чем просто развлечение», — отметил продюсер фильма Раймонд Элбакян.
В фильме «Jo dzīve ir batls» участвуют яркие представители латвийской хип-хоп-сцены — ansis, Gustavo, Arturs Skutelis, Wiesulis и другие, которые делятся своими историями и рассказывают о развитии фристайла и его влиянии на латвийскую музыкальную и уличную культуру. В почти двухчасовой ленте собраны архивные материалы за 25 лет и интервью с более чем 20 представителями индустрии.
Режиссер фильма Эдгар Сниегс надеется, что его работа станет вдохновением как для рэп-исполнителей, так и для зрителей: «Создавая фильм, мы поняли, что речь не только о рэпе — это история о смелости говорить, ошибаться, расти и выходить к аудитории без масок».