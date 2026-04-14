ФОТО: латвийские рэперы, их друзья и поклонники собрались на премьере фильма "Потому что жизнь - это баттл"

В фильме «Jo dzīve ir batls» участвуют яркие представители латвийской хип-хоп-сцены — ansis, Gustavo, Arturs Skutelis, Wiesulis и другие, которые делятся своими историями и рассказывают о развитии фристайла и его влиянии на латвийскую музыкальную и уличную культуру. В почти двухчасовой ленте собраны архивные материалы за 25 лет и интервью с более чем 20 представителями индустрии.