Имеет ли значение разница в возрасте в отношениях? Мнений на этот счет очень много.
Сегодня 18:25
"Я начала чувствовать, что муж меня "старит". Разница в возрасте в отношениях: нормально - это сколько?
Говорят, что возраст в отношениях не имеет никакого значения. Но действительно ли все так красиво и просто?
Один пользователь социальной сети Threads задал вопрос: «Имеет ли значение разница в возрасте в отношениях? Какая разница кажется вам приемлемой и в какой момент это уже становится слишком? Если человек выглядит значительно моложе своих лет, является ли цифра все же препятствием?»
Мнения и опыт участников обсуждения оказались весьма различными.
- «У нас с женой разница 17 лет (она, конечно, моложе). Никаких проблем не видим».
- «Мой муж младше меня на 11 лет. В этом году мы отметили 18 лет совместной жизни».
- «У нас с мужем разница 9 лет, он старше. В повседневной жизни я этого не чувствую. Но в двух знакомых мне семьях жена примерно на 10 лет старше мужа — сначала все было хорошо, но теперь, когда одной уже 60, другая приближается к 50, а мужья еще сравнительно молоды, там все сложно».
- «Само по себе число не является препятствием, но многое зависит от жизненного этапа. В общении часто ощущаются различия, и в разном возрасте у людей разные жизненные задачи. На мой взгляд, нечестно навязывать более молодому партнеру свои жизненные планы, если он еще только строит свою жизнь. Лично мне кажется, что разница в 2–6 лет очень гармонична».
- «Моя мама старше папы на 10 лет, но они до сих пор живут душа в душу. Одной в этом году 74, другому 64. Мама выглядит отлично и гораздо моложе своих ровесниц».
- «Возраст вообще не имеет значения. Все зависит от человека — его развития, роста и ценностей. Есть сорокалетние люди, которые живут с родителями и ничего не хотят делать, и есть двадцатилетние с очень зрелым взглядом на жизнь».
- «У меня были отношения - я родилась в 1990 году, а мужчина — в 1974. Вместе мы выглядели хорошо, но в итоге каждый пошел своей дорогой. Однако если мужчина старше и обоим хорошо вместе, думаю, возраст не имеет значения. Знаю пару, где женщине 24, а мужчине 62, и они живут очень гармонично».
- «У меня есть такое правило: если в 30 лет сходиться с 20-летним партнером — это еще может казаться странным, но в 40 это уже совершенно нормально. С возрастом приемлемая разница увеличивается».
- «У меня был муж на 20 лет старше. Со временем я начала чувствовать, что он меня “старит” своим образом жизни, мыслями и взглядом на мир».