Юбилейным концертом Моцарта в Риге открылся фестиваль "Венская классика"
В Рижском Доме конгрессов состоялась яркая и торжественная концертная программа, посвящённая 270-летию великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
ФОТО: в Рижском Доме конгрессов ярко прозвучал концерт, посвященный 270-летию Моцарта
В рамках вечера прозвучали Симфония № 41 "Юпитер" и кантата Davide Penitente. Исполнение осуществили камерный оркестр Sinfonietta Rīga и Хор Латвийского радио. Солировали сопрано Катрине Паула Фелсберга и Этина Эмилия Саулите, а также тенор Мартиньш Шмаукстелис. За дирижёрским пультом — Айвис Гретерс.
Как сообщается, на протяжении всего февраля в Риге звучит наследие венской классической музыки, объединяющее произведения Моцарта, Франца Шуберта, Йозефа Гайдна и их последователей в интерпретации латвийских и зарубежных музыкантов. В рамках пяти концертов фестиваля "Венская классика" публике будут представлены вокально-симфонические произведения, камерная музыка, баллады и сонаты.