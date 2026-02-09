ФОТО: в Рижском Доме конгрессов ярко прозвучал концерт, посвященный 270-летию Моцарта

Как сообщается, на протяжении всего февраля в Риге звучит наследие венской классической музыки, объединяющее произведения Моцарта, Франца Шуберта, Йозефа Гайдна и их последователей в интерпретации латвийских и зарубежных музыкантов. В рамках пяти концертов фестиваля "Венская классика" публике будут представлены вокально-симфонические произведения, камерная музыка, баллады и сонаты.