Определены 10 финалистов Supernova, которые поборются за участие в "Евровидении"

Отбор песен и исполнителей для участия в полуфинале конкурса Supernova осуществляло выбранное LSM жюри, в состав которого входят представители музыкальной индустрии Латвии, сферы мероприятий и Латвийского общественного медиа, а также зарубежные профессионалы. Из соображений безопасности имена членов жюри LSM, как и в прошлом году, будут обнародованы только после проведения Международного песенного конкурса «Евровидение» в мае.