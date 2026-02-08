Определены 10 финалистов Supernova, которые поборются за участие в "Евровидении"
В субботу, 7 февраля, во втором полуфинале песенного конкурса LSM Supernova были определены оставшиеся пять финалистов, которые 14 февраля в большом финале конкурса будут соревноваться за титул победителя и возможность представлять Латвию на Международном песенном конкурсе «Евровидение» в столице Австрии — Вене.
В финал прошли:
- Atvara с песней “Ēnā”
- De Mantra с песней “Let Them”
- ELPO с песней “Blakus”
- Emilija с песней “All We Ever Had”
- Kautkaili с песней “Te un tagad”
- Krisy с песней “Take It”
- LEGZDINA с песней “Ribbon”
- Miks Galvanovskis с песней “Cruel Angel”
- Robert Ox с песней “Ravin’ At The Taj Mahal”
- TIKASHA SAKAMA с песней “#010126 CODA”
Отбор песен и исполнителей для участия в полуфинале конкурса Supernova осуществляло выбранное LSM жюри, в состав которого входят представители музыкальной индустрии Латвии, сферы мероприятий и Латвийского общественного медиа, а также зарубежные профессионалы. Из соображений безопасности имена членов жюри LSM, как и в прошлом году, будут обнародованы только после проведения Международного песенного конкурса «Евровидение» в мае.
В результате жеребьёвки было определено, что песня конкурса «Supernova», завоевавшая титул лауреата, прозвучит на «Евровидении» во втором полуфинале. Вместе с Латвией в нём в этом году также примут участие Армения, Румыния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Болгария, Чехия, Албания, Дания, Кипр, Норвегия, Мальта, Австралия и Украина. Второй полуфинал состоится 14 мая, а финал — 16 мая.
Финал конкурса Supernova будет транслироваться14 февраля в 21:10 на LTV1, REplay.lv, LSM.lv, а также в эфире Латвийского радио 5. Supernova — это организованный LSM песенный конкурс, цель которого — выбрать представителя Латвии для участия в песенном конкурсе «Евровидение». Впервые Supernova прошла в 2015 году, заменив прежние форматы национального отбора — Eirodziesma (2000–2012) и Dziesma (2013–2014).