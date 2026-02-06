Олари Элц возвращается за дирижерский пульт Латвийского национального симфонического оркестра

Олари Элц — один из самых ярких эстонских дирижёров, известный своей творческой смелостью, изысканным выбором репертуара и глубиной музыкального мышления. Латвийской публике он особенно близок: с 2001 по 2006 год Элцсбыл художественным руководителем и главным дирижёром ЛНСО, сыграв важную роль в развитии оркестра. Этот концерт станет долгожданной встречей дирижёра с ЛНСО. В рамках международной карьеры Олари Элц регулярно сотрудничает с ведущими оркестрами Европы, Азии, Австралии и Северной Америки. С 2020 года он является главным дирижёром Национального симфонического оркестра Эстонии и в нынешнем сезоне активно гастролирует в Новой Зеландии, Корее, Германии и других странах.