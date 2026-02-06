Олари Элц возвращается за дирижерский пульт Латвийского национального симфонического оркестра
В следующую пятницу, 13 февраля, в 19:00 в Рижском конгресс-холле состоится концерт Латвийского национального симфонического оркестра (ЛНСО). После длительного перерыва за дирижёрский пульт оркестра вернётся эстонский дирижёр Олари Элц, главный дирижёр ЛНСО в 2001–2006 годах.
Солистом концерта станет виолончелист Кристапс Бергс, в исполнении которого прозвучит Первый виолончельный концерт Петериса Васкса, а кульминацией вечера станет исполнение Пятой симфонии Жана Сибелиуса.
Олари Элц — один из самых ярких эстонских дирижёров, известный своей творческой смелостью, изысканным выбором репертуара и глубиной музыкального мышления. Латвийской публике он особенно близок: с 2001 по 2006 год Элцсбыл художественным руководителем и главным дирижёром ЛНСО, сыграв важную роль в развитии оркестра. Этот концерт станет долгожданной встречей дирижёра с ЛНСО. В рамках международной карьеры Олари Элц регулярно сотрудничает с ведущими оркестрами Европы, Азии, Австралии и Северной Америки. С 2020 года он является главным дирижёром Национального симфонического оркестра Эстонии и в нынешнем сезоне активно гастролирует в Новой Зеландии, Корее, Германии и других странах.
Кристапс Бергс — яркий латвийский виолончелист, чьё исполнение отличают как техническое мастерство, так и умение передать тонкое эмоциональное содержание музыки. На этот раз он выступит солистом в Первом виолончельном концерте Петериса Васкса.