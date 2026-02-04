Самая известная лесбийская пара Латвии объявила, что у них будет ребенок
Самая известная лесбийская пара Латвии — фитнес-тренеры Дануте и Сендия Озолы — объявили, что ожидают своего первого ребенка.
В опубликованном в Instagram видео обе женщины держатся за руки. Через мгновение Дануте приближается к камере, показывая тест на беременность с положительным результатом. В то же время на заднем плане видна Сендия, которая гладит свой живот.
Ранее сообщалось, что Дануте и Сендия уже предпринимали попытки стать родителями с помощью искусственного оплодотворения, однако две такие попытки не увенчались успехом. «Еще до свадьбы мы знали, что готовы к детям, но на практике начали работать над этим только в январе прошлого года. С анонимным донором в Латвии мы еще успеем пройти искусственное оплодотворение, но мы поняли, что хотим большего — хотим выносить яйцеклетку друг друга и дать донору доступ к ребенку после его совершеннолетия», — указала Сендия в Instagram 19 августа.
«Мы готовились к большим расходам, копили деньги, и в июне прошли стимуляцию в Латвии, а пункцию — на Кипре. Все закончилось успешно — у нас осталось четыре эмбриона, и в ноябре мы с наивными глазами отправились на трансфер».
«Но, какими бы ни были наши надежды, трансфер — это как Super Bingo в трех раундах: имплантация, шансы на успех которой 50 на 50, риск химической беременности — 20 на 80, и риск самопроизвольного выкидыша — 10 на 90. Первый раунд у Дануте пошел по правильному пути, но на втором жизнь решила там остановиться», — делится размышлениями Сендия.
Так как искусственное оплодотворение оказалось неудачным, пара решила, что в следующий раз нужно просто стараться больше. «Мы отправили Дануте отдыхать и переключились на меня. В течение восьми месяцев меня готовили как солдата — я проходила терапии, акупунктуру».
«Но IVF Super Bingo это не интересует. Мы только начали крутить колесо IVF Super Bingo, и в моем раунде 50 на 50 я вытянула пустой билет», — отметила Сендия.
«Эта история вызвала у меня несколько размышлений. Первое — случайность сильнее стараний. Второе — у нас еще есть два неиспользованных эмбриона. И третье — я по-прежнему очень горжусь нами, даже если нежные розовые мамины очки уже не на наших глазах и все превратилось в армию». Также Сендия надеется, что их история вдохновит других женщин не сдаваться. «Даже если у нас не получилось, то надеюсь, что это придаст другим сил и веры», — отметила она.
Сендия призналась, что не понимает, почему «у старательных отнимают, а плохим дают». Она также отметила, что ей есть что сказать о боли и слезах, когда она смотрела на себя в зеркало и в глаза Дануте, извиняясь от имени судьбы, потому что они заслуживают большего. «Изначально мы думали, что это будет наше самое красивое приключение […], но теперь, даже если темно и холодно, и голова лишь немного держится над водой, это все равно наша история», — сказала Сендия. «Есть также такое мнение, что 95 процентов женщин достигают желаемого в течение трех трансферов. Теперь остается надеяться, что эта статистика верна, потому что тогда у нас получится», — с надеждой глядя в будущее, отметила Сендия.