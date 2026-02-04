Самая известная лесбийская пара Латвии объявила, что у них будет ребенок

Сендия призналась, что не понимает, почему «у старательных отнимают, а плохим дают». Она также отметила, что ей есть что сказать о боли и слезах, когда она смотрела на себя в зеркало и в глаза Дануте, извиняясь от имени судьбы, потому что они заслуживают большего. «Изначально мы думали, что это будет наше самое красивое приключение […], но теперь, даже если темно и холодно, и голова лишь немного держится над водой, это все равно наша история», — сказала Сендия. «Есть также такое мнение, что 95 процентов женщин достигают желаемого в течение трех трансферов. Теперь остается надеяться, что эта статистика верна, потому что тогда у нас получится», — с надеждой глядя в будущее, отметила Сендия.