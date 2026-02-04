ФОТО: любители искусства отправились в Новый Рижский театр оценить "Дон Кихота", поставленного Адольфом Шапиро

Премьера "Дон Кихота" Адольфа Шапиро в Новом Рижском театре (03.02.2026)
Во вторник, 3 февраля, в Большом зале Нового Рижского театра состоялась премьера спектакля «Дон Кихот» в постановке режиссёра Адольфа Шапиро.
Созданный режиссёром Адольфом Шапиро Театр юного зрителя во второй половине XX века был одним из важнейших центров художественной и духовной жизни Латвии. На протяжении 30 лет спектакли Шапиро побуждали задумываться о ключевых жизненных вопросах и привлекали новаторскими поисками театральной формы. В здании на улице Лачплеша, 25 были созданы такие значимые постановки как «Золотой конь» Райниса, «Пер Гюнт» Ибсена, «Принц Гомбургский» Клейста, «Страх и отчаяние в Третьей империи» Брехта, «Демократия» Бродского и другие спектакли. Работа режиссёра в Театре юного зрителя включена в Культурный канон Латвии. В 1992 году, после ликвидации Театра юного зрителя, режиссёр покинул Латвию.
Спустя 34 года, в феврале 2026 года, постановка легендарного режиссёра вновь представлена на улице Лачплеша, 25. В Большом зале Нового Рижского театра 3 февраля состоялась премьера «Дон Кихота». Роман кастильского писателя, драматурга и поэта Мигеля де Сервантеса (1547–1616) считается первым современным романом в мировой литературе и, наряду с Библией, является второй по количеству переводов книгой в мире. Премьеру посетили многие известные в обществе личности — экс-президент Валдис Затлерс с супругой Лилитой, рэпер Gustavo, телеведущая Лелде Цериня, актёрская пара Зане и Вилис Даудзини, бывший депутат и актёр Артусс Кайминьш, режиссёр Дж. Дж. Джилинджер с новой музой Линдой Калниней и другие.