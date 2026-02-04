ФОТО: любители искусства отправились в Новый Рижский театр оценить "Дон Кихота", поставленного Адольфом Шапиро

Созданный режиссёром Адольфом Шапиро Театр юного зрителя во второй половине XX века был одним из важнейших центров художественной и духовной жизни Латвии. На протяжении 30 лет спектакли Шапиро побуждали задумываться о ключевых жизненных вопросах и привлекали новаторскими поисками театральной формы. В здании на улице Лачплеша, 25 были созданы такие значимые постановки как «Золотой конь» Райниса, «Пер Гюнт» Ибсена, «Принц Гомбургский» Клейста, «Страх и отчаяние в Третьей империи» Брехта, «Демократия» Бродского и другие спектакли. Работа режиссёра в Театре юного зрителя включена в Культурный канон Латвии. В 1992 году, после ликвидации Театра юного зрителя, режиссёр покинул Латвию.