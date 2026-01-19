Латвийская национальная опера получила рекордное пожертвование: более миллиона евро

В 1944 году Петерис Рожлапа вместе с женой Вилмой и дочерью Анитой был вынужден эмигрировать, проведя оставшуюся жизнь в США. Управляющий наследством Аарон МакКриа (Aaron McCrea) связался с театром летом 2024 года, чтобы исполнить желание Аниты Рожлапы — вернуть художественное наследие её отца на родину и обогатить культурное пространство Латвии.