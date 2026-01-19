Латвийская национальная опера получила рекордное пожертвование: более миллиона евро
Латвийская национальная опера и балет (LNOB) получила пожертвования профессора Аниты Рожлапы (1939–2024), которые были выделены в память о ее отце — выдающемся латвийском сценографе Петерисе Рожлапе (1906–1991).
На этой неделе Anita Rozlapa Revocable Trust перевёл LNOB 700 000 долларов США (602 тыс. евро), завершив таким образом пожертвования из наследства Аниты. Ранее LNOB получила от фонда 600 000 долларов США, а также картины, созданные Петерисом Рожлапой в эмиграции.
«Благодаря щедрым пожертвованиям семьи Рожлапа, Латвийская национальная опера и балет в прошлом году смогла реализовать несколько значимых проектов, направленных как на будущее, так и на сохранение памяти», — отметил председатель правления LNOB Сандис Волдиньш.
Создана программа для молодых вокалистов «Элина Гаранча. Новые балтийские голоса», в которой этой осенью обучение начнут четыре талантливых певца из стран Балтии. Кроме того, скоро каждый посетитель LNOB сможет познакомиться с частью значительной коллекции картин Петериса Рожлапы, благодаря возвращению в Латвию художественного наследия мастера, созданного в эмиграции.
Прошлой осенью, исполняя последнюю волю семьи, LNOB захоронила прах семьи Рожлапа на Саркандаугавском горном кладбище, где был установлен памятник работы скульптора Бруно Страутиса, символически завершивший возвращение семьи Рожлапа на родину.
Петерис Рожлапа начал работать в Латвийской национальной опере в 1925 году как ассистент выдающегося сценографа и художника по костюмам Людольфа Либерта. В 1935 году, благодаря своему таланту, стал главным сценографом оперы, создавая монументальные декорации и костюмы для опер, балетов и оперетт.
В 1944 году Петерис Рожлапа вместе с женой Вилмой и дочерью Анитой был вынужден эмигрировать, проведя оставшуюся жизнь в США. Управляющий наследством Аарон МакКриа (Aaron McCrea) связался с театром летом 2024 года, чтобы исполнить желание Аниты Рожлапы — вернуть художественное наследие её отца на родину и обогатить культурное пространство Латвии.