Мировая звезда оперы Бенжамен Бернхайм даст сольный концерт в Риге
Мировой французский тенор Бенжамен Бернхайм (Benjamin Bernheim) 22 января впервые выступит с сольным концертом в Латвийской национальной опере.
В программе прозвучат шедевры оперной музыки композиторов Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Шарля Гуно и Жиля Масне. Концерт состоится при участии оркестра Латвийской национальной оперы.
Бенжамен Бернхайм сегодня считается выдающимся тенором своего поколения. Он регулярно выступает в крупнейших оперных театрах мира — в Парижской национальной опере, Метрополитен-опере в Нью-Йорке, Венской государственной опере, Берлинской государственной опере, Ла Скала в Милане и Королевской опере в Лондоне.
За выдающееся мастерство на сцене и в записях он получил высокие оценки критиков: газета Süddeutsche Zeitung назвала его «самым красивым тенором со времен Лучано Паваротти». После трогательного выступления на закрытии Олимпийских игр 2024 года в Париже Бернхайм выпустил первый сольный альбом Douce France: Mélodies & Chansons. В том же году International Opera Awards признали его лучшим певцом года. Всемирную известность он получил после блистательного выступления на открытии Собора Парижской Богоматери, которое посмотрели миллионы зрителей.
Бенжамен Бернхайм является эксклюзивным артистом Deutsche Grammophon, а его сольные альбомы получили восторженные отзывы критиков и слушателей по всему миру.
В Латвийской национальной опере Бернхайм дебютировал в 2017 году в главной роли оперы Шарля Гуно "Фауст", где его сценическими партнерами были Марина Ребека в роли Маргариты и Андреас Бауэрс-Канабас в роли Мефистофеля. Запись этой постановки была показана на престижной европейской оперной платформе ARTE. Латвийская публика также имела возможность услышать Бенжамена Бернхайма на Gala-концерте Рижского оперного фестиваля Viva Romantica! в 2017 году.