Мировая звезда оперы Бенжамен Бернхайм даст сольный концерт в Риге

За выдающееся мастерство на сцене и в записях он получил высокие оценки критиков: газета Süddeutsche Zeitung назвала его «самым красивым тенором со времен Лучано Паваротти». После трогательного выступления на закрытии Олимпийских игр 2024 года в Париже Бернхайм выпустил первый сольный альбом Douce France: Mélodies & Chansons. В том же году International Opera Awards признали его лучшим певцом года. Всемирную известность он получил после блистательного выступления на открытии Собора Парижской Богоматери, которое посмотрели миллионы зрителей.