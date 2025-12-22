Праздник без давления: почему корпоративы с обязательной явкой уходят в прошлое

Причиной изменения традиций является и то, что не все сотрудники одинаково относятся к концу года. Одним нравятся развлечения на праздничную тематику, другие предпочитают более спокойное празднование или вовсе хотят держаться в стороне от суеты. Поэтому в коллективах с разными формами занятости, где люди работают в разное время и в разных местах, разумнее вместо одного пышного мероприятия организовать несколько альтернативных, с меньшим давлением на участие. В связи с этим многие компании предлагают простые и добровольные форматы: например, подведение итогов года или короткие встречи в рамках своей команды, где каждый может принять участие в удобной для него форме. Гибридные команды, например, совмещают короткую встречу в офисе с асинхронными цифровыми поздравлениями, а на предприятиях со сменным графиком организуют несколько встреч, чтобы все сотрудники могли поучаствовать в праздновании, не меняя своего рабочего графика.