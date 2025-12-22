Праздник без давления: почему корпоративы с обязательной явкой уходят в прошлое
Многие компании постепенно отказываются от традиционных рождественских корпоративов: интернациональные коллективы, гибкие графики и усталость в конце года делают большие обязательные вечеринки неуместными, и работодатели переходят к более простым и добровольным форматам.
Сотрудников больше не интересуют традиционные рождественские вечеринки, которые зачастую подразумевают обязательное присутствие, пишет менеджер по продажам действующей в странах Балтии компании по управлению персоналом и подбору кадров Biuro Пауль-Маркус Орав.
Интернациональный состав сотрудников и различные форматы работы создали ситуацию, когда традиционный корпоратив в компании часто становится неуместным, и необходимо искать решение, которое подошло бы всем. Рынок труда в странах Балтии становится все более международным и цифровым, а это значит, что в коллективах представлены разные культуры и традиции. Если добавить к этому всевозможные формы занятости – от гибридной до сменной, – становится ясно, что традиционной офисной рождественской вечеринке необходимо искать замену.
По словам Орава, многие компании уже решили подойти к последнему месяцу года более современно, чем это позволяет традиционный рождественский корпоратив. Вместо крупных торжественных мероприятий они предпочитают форматы празднования, которые соответствуют рабочему ритму и предпочтениям сотрудников и не создают у них ощущения принуждения к участию. Поскольку во многих сферах декабрь – самый напряженный месяц в году, дополнительные социальные обязательства лишь создают ненужное напряжение. «Многие компании вместо одного большого мероприятия делают акцент на нескольких простых, хорошо организованных событиях, в которых могут принять участие все сотрудники: и те, кто работает в офисе, и те, кто на "удаленке", и те, у кого сменный график. Это демонстрирует уважение ко времени людей, и каждый чувствует себя вовлеченным», – говорит Орав.
Причиной изменения традиций является и то, что не все сотрудники одинаково относятся к концу года. Одним нравятся развлечения на праздничную тематику, другие предпочитают более спокойное празднование или вовсе хотят держаться в стороне от суеты. Поэтому в коллективах с разными формами занятости, где люди работают в разное время и в разных местах, разумнее вместо одного пышного мероприятия организовать несколько альтернативных, с меньшим давлением на участие. В связи с этим многие компании предлагают простые и добровольные форматы: например, подведение итогов года или короткие встречи в рамках своей команды, где каждый может принять участие в удобной для него форме. Гибридные команды, например, совмещают короткую встречу в офисе с асинхронными цифровыми поздравлениями, а на предприятиях со сменным графиком организуют несколько встреч, чтобы все сотрудники могли поучаствовать в праздновании, не меняя своего рабочего графика.