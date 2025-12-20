ФОТО: премьера нового спектакля "Созвездия" в Рижском русском театре имени Михаила Чехова

Режиссер Дж. Дж. Джилинджер: «Мы часто думаем, что жизнь формируют важные решения, однако этот спектакль показывает, до какой степени решающим может оказаться одно предложение или даже пауза. Я считаю эту пьесу очень честной — она не романтизирует любовь, а показывает ее как процесс, который постоянно меняется со временем. Спектакль — о попытке понять другого человека, даже если реальность постоянно ускользает из рук».