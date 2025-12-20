ФОТО: премьера нового спектакля "Созвездия" в Рижском русском театре имени Михаила Чехова

Премьера в Аркаде Театра Чехова - «Созвездия» в постановке Дж. Дж. Джилинджера (19.12.2025)
19 декабря в Галерее Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля по пьесе Ника Пэйна «Созвездия» в постановке Дж. Дж. Джилинджера. Спектакль раскрывает мир, в котором каждое слово, жест и взгляд могут изменить ход событий, порождая бесконечное множество вероятностей.
В центре сюжета — Марианна и Роланд: два человека, которые в параллельных реальностях переживают встречи, любовь, конфликты и расставания. Каждое слово и каждый выбор меняют ход событий, позволяя зрителю увидеть альтернативные версии жизни, объединенные хрупким, но непреходящим стремлением к близости.
Пьеса британского драматурга Ника Пэйна сочетает в себе иронию, нежность и философскую глубину, исследуя любовь во времени и пространстве, где сосуществуют случайность и закономерность. Спектакль задает вопрос: действительно ли мы контролируем свою жизнь, или же мы просто выбираем из уже существующих возможных вариантов?
Режиссер Дж. Дж. Джилинджер: «Мы часто думаем, что жизнь формируют важные решения, однако этот спектакль показывает, до какой степени решающим может оказаться одно предложение или даже пауза. Я считаю эту пьесу очень честной — она не романтизирует любовь, а показывает ее как процесс, который постоянно меняется со временем. Спектакль — о попытке понять другого человека, даже если реальность постоянно ускользает из рук».
Творческая команда режиссера Дж. Дж. Джилинджера: сценограф и художник по костюмам — Аннемария Щеголева, художник по движению — Линда Калниня, художник по свету — Максим Устимов. В постановке используется перевод Ольги Буховой. В ролях: Татьяна Гуревич, Дмитрий Егоров.