Премьера спектакля "Путешествие в полночь" в Театре Чехова (12.12.2025)
12 декабря в Рижском русском театре Михаила Чехова состоялась премьера спектакля режиссера Мартиньша Калиты «Путешествие в полночь».
ФОТО: любители культуры посетили премьеру спектакля "Путешествие в полночь" в Театре Чехова
12 декабря в Рижском русском театре Михаила Чехова состоялась премьера спектакля режиссера Мартиньша Калиты «Путешествие в полночь» — музыкального представления с элементами путешествия во времени. Со сцены прозвучали популярные песни и мировые хиты на латышском, русском, английском, украинском, французском и итальянском языках.
Этой премьерой театр открыл цикл новогодних концертов, и особое звучание постановке придало сотрудничество с Хоровой школой Рижского Домского cобора (RDKS). Отозвавшись на приглашение руководителя Тетра Чехова Даны Бйорк, руководитель отделения мюзикла Уна Стаде привлекла четырех талантливых и вокально одаренных учащихся и выпускников RDKS, которые своим выступлением добавили концерту ярких красок.
«Путешествие в полночь» — музыкальная история о наших отношениях со временем: о том, как мы нередко живем воспоминаниями о прошлом или ожиданием будущего, забывая о самом важном моменте — настоящем. Спектакль-концерт напоминает, что истинные чудеса возможны только здесь и сейчас, и зрители на премьере тепло приняли этот посыл, одарив овациями артистов и создателей постановки.
«Я хочу, чтобы зрители после концерта начали больше замечать тот момент, в котором они находятся, — больше радоваться каждому мгновению своей жизни и видеть в нем что-то особенное и неповторимое, ведь, в конце концов, у нас есть только тот момент, в котором мы существуем», — говорит режиссер Мартиньш Калита.
Творческая команда, которой руководит Мартиньш, состоит из сценографа Айгарса Озолиньша, художника по костюмам Илзе Витолини, хореографа Лиены Гравы, художника по свету Лейлы Мухаматгалиевой, драматурга Артурса Дициса, видеохудожника Ярослава Кащeева, музыкального руководителя Людмилы Могилевской и ассистента хореографа Елизаветы Мании.
Музыканты: Владимир Тузов (клавишные), Дмитрий Карпов/Петр Строков (клавишные), Гидон Гринберг/Алексей Бахир (скрипка), Александр Каримов (гитара), Антон Высоцкий (ударные).
В спектакле-концерте заняты: Вероника Плотникова, Иван Стрельцов, Вадим Николайчук, Юлия Бернгардт, Олег Тетерин, Беате Мегия Барановска, Никита Осипов, Эвилена Протекторе, Анастасия Ячменкина, Лаурис Силиньш, Елизавета Мания, Патрикс Янис Табакс.