Гости прибывают в Рижский замок на торжественный прием (18.11.25)

ФОТО: приглашенные блистают элегантностью на приеме в Рижском замке 18 ноября

Праздничный прием в Рижском замке по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики прошел в особо торжественной атмосфере — гости, приглашенные к президенту Эдгару Ринкевичу, строго соблюдали дресс-код.

Как и принято, в этот праздничный день президент страны принял несколько сотен приглашенных известных лиц.

Как были одеты гости, можно увидеть в фотогалерее!

