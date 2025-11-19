Гости прибывают в Рижский замок на торжественный прием (18.11.25)
Праздничный прием в Рижском замке по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики прошел в особо торжественной атмосфере.
Вчера 11:44
ФОТО: приглашенные блистают элегантностью на приеме в Рижском замке 18 ноября
Праздничный прием в Рижском замке по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики прошел в особо торжественной атмосфере — гости, приглашенные к президенту Эдгару Ринкевичу, строго соблюдали дресс-код.
Как и принято, в этот праздничный день президент страны принял несколько сотен приглашенных известных лиц.
Как были одеты гости, можно увидеть в фотогалерее!