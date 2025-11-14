Певица Марина Ребека из Латвии удостоена престижной Международной оперной премии
Сопрано Марина Ребека удостоена Международной оперной премии, которую в этой категории присуждают по результатам голосования читателей журнала Opera, сообщается на сайте премии.
Международные оперные премии, учреждённые в 2012 году и часто называемые «Оскарами» в мире оперы, отмечают выдающиеся достижения в международной оперной среде. Жюри этого года, в которое вошли профессионалы оперного искусства, возглавлял главный редактор журналов Opera и Opera News Джон Алисон.
Бесплатную стриминговую платформу OperaVision поддерживает программа Европейского Союза «Творческая Европа». На платформе зрители могут смотреть постановки в прямом эфире и по запросу — включая оперы, оперетты, балет, музыкальный театр и концерты. Также доступны материалы из закулисья, субтитры ко всем постановкам и дополнительный контент о художниках и процессе создания спектаклей.
Платформа служит и цифровой сценой для молодых талантов, транслируя мастер-классы, конкурсы и концерты из 44 партнёрских организаций в 17 странах. С 2014 года OperaVision является ведущей бесплатной платформой для стриминга оперы, объединяющей широкое международное сообщество зрителей.