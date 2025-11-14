Певица Марина Ребека из Латвии удостоена престижной Международной оперной премии

Бесплатную стриминговую платформу OperaVision поддерживает программа Европейского Союза «Творческая Европа». На платформе зрители могут смотреть постановки в прямом эфире и по запросу — включая оперы, оперетты, балет, музыкальный театр и концерты. Также доступны материалы из закулисья, субтитры ко всем постановкам и дополнительный контент о художниках и процессе создания спектаклей.