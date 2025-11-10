Сестры Баланас выпускают сингл "Тихая ночь, святая ночь" в сотрудничестве с Decca Classics
Этой осенью скрипачка Кристине Баланас и виолончелистка и дирижёр Маргарита Баланас стали первыми латвийскими музыкантами, подписавшими контракт с мировой легендой классической музыки — Decca Classics.
Их первый релиз в сотрудничестве с Decca Classics — духовное, медитативное произведение Петериса Васкса «Castillo Interior», вдохновлённое трудами святой Терезы Авильской.
Теперь сёстры Баланас продолжают привносить в классическую музыку свою уникальную латвийскую энергетику, выпуская второй релиз под крылом компании — новую аранжировку вечной рождественской песни Франца Ксавера Грубера «Тихая ночь, святая ночь», созданную признанным латвийским композитором Эриком Эшенвалдсом. Аранжировка посвящена Кристине и Маргарите Баланас и наполнена богатой эмоциональной палитрой.
Decca Classics — один из старейших и престижнейших лейблов в мире, под которым выходили записи легенд: Лучано Паваротти, Герберта фон Караяна, Пласидо Доминго, Рене Флеминга и Марты Аргерич. Основанная в 1929 году в Великобритании, компания более 90 лет ассоциируется с качеством, совершенством, инновациями и лидирующими позициями в мире классических записей.
Сёстры Баланас выступали в самых престижных концертных залах мира, включая Carnegie Hall в Нью-Йорке, Оперный театр Сиднея, Royal Albert Hall в Лондоне, а также как солистки с Королевским филармоническим оркестром Ливерпуля, Филармоническим оркестром Мюнхена и Лондонским филармоническим оркестром.