Сестры Баланас выпускают сингл "Тихая ночь, святая ночь" в сотрудничестве с Decca Classics

Decca Classics — один из старейших и престижнейших лейблов в мире, под которым выходили записи легенд: Лучано Паваротти, Герберта фон Караяна, Пласидо Доминго, Рене Флеминга и Марты Аргерич. Основанная в 1929 году в Великобритании, компания более 90 лет ассоциируется с качеством, совершенством, инновациями и лидирующими позициями в мире классических записей.