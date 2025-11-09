Зрители на премьере спектакля "Убийство в Восточном экспрессе" (8.11.2025)
8 ноября в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялась премьера спектакля «Убийство в Восточном экспрессе».
ФОТО: театралы посетили премьеру спектакля "Убийство в Восточном экспрессе"
Режиссер LAURA в Рижском русском театре имени Михаила Чехова 8 ноября представила свою новую постановку «Убийство в Восточном экспрессе» по мотивам знаменитого романа Агаты Кристи.
Легендарный сыщик Эркюль Пуаро отправляется в путь на поезде, где встречаются люди из разных стран, с разным положением и разными характерами. Всё кажется идеальным, пока одного из пассажиров не находят убитым. Расследование Эркюля Пуаро на этот раз разворачивается не только как интригующая криминальная история, но и как путешествие во внутренний мир человека. За яркими фразами и изысканными костюмами скрываются вопросы, актуальные и для современного зрителя: где начинается осознание вины, где заканчивается справедливость, и всегда ли истина только одна?