ФОТО: театралы посетили премьеру спектакля "Убийство в Восточном экспрессе"

Легендарный сыщик Эркюль Пуаро отправляется в путь на поезде, где встречаются люди из разных стран, с разным положением и разными характерами. Всё кажется идеальным, пока одного из пассажиров не находят убитым. Расследование Эркюля Пуаро на этот раз разворачивается не только как интригующая криминальная история, но и как путешествие во внутренний мир человека. За яркими фразами и изысканными костюмами скрываются вопросы, актуальные и для современного зрителя: где начинается осознание вины, где заканчивается справедливость, и всегда ли истина только одна?