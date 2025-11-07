Хор Латвийского радио отмечает 85-летие концертами по всей стране

Юбилейный цикл концертов откроется 6 ноября в Риге и 8 ноября в Резекне, где впервые в Латвии прозвучит масштабное вокальное произведение Арво Пярта "Kanon pokajanen". В течение месяца хор также выступит 15 ноября в Смилтене с программой "Saule. Pērkons. Latvija" — посвящением жизни, родине и духовной силе — и 22 ноября в Юрмале, в концертном зале "Дзинтари", с музыкально-драматическим представлением «Сон свирели», посвящённым Эмилю Дарзиню.