Хор Латвийского радио отмечает 85-летие концертами по всей стране
Ноябрь стал особенным месяцем для хора Латвийского радио — коллектив празднует свой 85-летний юбилей.
Основанный 1 ноября 1940 года под руководством дирижера Теодора Калниня, хор впервые выступил у микрофонов Радиофона с программой из латышских народных песен. Сегодня в коллективе 24 профессиональных музыканта, а сам хор стал символом современной латвийской культуры и лауреатом престижных наград — Grammy, Gramophone и ICMA.
Юбилейный цикл концертов откроется 6 ноября в Риге и 8 ноября в Резекне, где впервые в Латвии прозвучит масштабное вокальное произведение Арво Пярта "Kanon pokajanen". В течение месяца хор также выступит 15 ноября в Смилтене с программой "Saule. Pērkons. Latvija" — посвящением жизни, родине и духовной силе — и 22 ноября в Юрмале, в концертном зале "Дзинтари", с музыкально-драматическим представлением «Сон свирели», посвящённым Эмилю Дарзиню.
Завершится юбилей 29 ноября в Музыкальном доме Daile постановкой «Старик Тисс. Оборотень», созданной по мотивам реальной истории из Цесисского уезда XVII века. Спектакль объединит музыку, видеоарт и театральное действие, превращая древнюю легенду в современное размышление о границе между видимым и невидимым мирами.