ФОТО: состоялась премьера фильма о легендарном латвийском баскетбольном клубе - спорт против советского режима
В Риге состоялась премьера фильма Дзинтарса Дрейбергса "В сетке. Рождение легенды ТТТ", посвящённого истории создания легендарной женской баскетбольной команды из Риги, двадцать один раз становившейся чемпионом СССР.
В кинотеатре Forum Cinemas в четверг состоялась премьера нового художественного фильма режиссера Дзинтарса Дрейбергса «В сетке. Рождение легенды TTT», рассказывающего о создании самого знаменитого латвийского баскетбольного клуба всех времен. Легендарная команда TTT с 1958 по 1985 год двадцать один раз становилась чемпионом СССР, а еще пять раз поднималась на почетный пьедестал!
Премьера фильма о легендарном латвийском женском баскетбольном клубе ТТТ в Forum Cinemas (6.11.2025)
Фильм основан на реальных событиях и раскрывает историю создания женской баскетбольной команды TTT в условиях советской власти. В центре сюжета — капитан команды Дзидра Уступе-Карамышeва, для которой баскетбол становится способом обойти тоталитарный режим и встретиться с братом, живущим в эмиграции.
Оператор фильма — Валдис Целминьш. В актерский состав входят Агнесе Будовска, Екабс Реинис, Гатис Гага, Эвелина Отто, Резия Калниня и Артур Смольянинов. Автор музыки к фильму — Лолита Ритмане.