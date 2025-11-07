ФОТО: состоялась премьера фильма о легендарном латвийском баскетбольном клубе - спорт против советского режима

В кинотеатре Forum Cinemas в четверг состоялась премьера нового художественного фильма режиссера Дзинтарса Дрейбергса «В сетке. Рождение легенды TTT», рассказывающего о создании самого знаменитого латвийского баскетбольного клуба всех времен. Легендарная команда TTT с 1958 по 1985 год двадцать один раз становилась чемпионом СССР, а еще пять раз поднималась на почетный пьедестал!