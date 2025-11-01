Не шампунь и не маска: одна вещь, которая преображает волосы
После душа большинство из нас делают одно и то же: хватают большое махровое полотенце, энергично трут им волосы, скручивают тюрбан — и идут дальше заниматься делами. Знакомо? Но потом волосы вдруг начинают пушиться, теряют блеск и выглядят уставшими, несмотря на все уходовые средства. А причина часто именно в полотенце. Вернее, в его материале.
На первый взгляд кажется, что сменить полотенце — мелочь. Но эффект заметен почти сразу. Микрофибра сделана из ультратонких волокон, гораздо тоньше человеческого волоса. Благодаря гладкой текстуре она мягко впитывает влагу, не травмируя пряди. В итоге волосы меньше ломаются, не пушатся и сохраняют естественный блеск.
Обычное махровое полотенце, каким бы уютным оно ни было, действует наоборот — его грубые петли создают трение, из-за чего волосы становятся ломкими и тусклыми.
После мытья головы не трите волосы, а аккуратно промокните их. Затем оберните полотенце вокруг головы, как тюрбан, и оставьте на 5–10 минут. За это время микрофибра впитает излишки влаги, но не пересушит пряди. Волосы высохнут быстрее, станут послушными и гладкими — без эффекта «одуванчика».
Кстати, микрофибровые полотенца часто имеют застежку или резинку, поэтому они удобно держатся на голове и не сползают.
Такое полотенце не просто сушит — оно сохраняет естественную влагу в волосах и защищает их структуру. Уже через пару недель вы заметите, что пряди стали мягче, блестят и легче укладываются.