Не шампунь и не маска: одна вещь, которая преображает волосы

После мытья головы не трите волосы, а аккуратно промокните их. Затем оберните полотенце вокруг головы, как тюрбан, и оставьте на 5–10 минут. За это время микрофибра впитает излишки влаги, но не пересушит пряди. Волосы высохнут быстрее, станут послушными и гладкими — без эффекта «одуванчика».