Новая постановка Латвийского национального театра "Все о Еве" - спектакль о жизни и искусстве
Режиссёр Инара Слуцка для нового спектакля в Большом зале Латвийского национального театра выбрала пьесу американской актрисы и писательницы Мэри Орр, которая ранее ещё не ставилась в Латвии. Эта пьеса стала литературным источником одной из самых известных голливудских экранизаций Джозефа Манкевича — фильма «Всё о Еве». Премьера запланирована на 15 ноября.
Зрители смогут заглянуть за кулисы театра: сценография постановки создаст атмосферу закулисья одного из бродвейских театров, полный интриг и борьбы за внимание публики. Однако театр здесь — лишь фон. Спектакль поднимает важные современные темы: карьеру, механизмы создания культа личности, смену поколений и неизбежный конфликт между требуемым на рынке труда опытом и столь же важными «новыми силами».
В центре повествования — легендарная театральная актриса Марго Крейн, продолжающая пользоваться признанием публики. Всё меняется с появлением Ивы Херингтон, которая приходит поздним осенним вечером к входу одного из бродвейских театров в потёртом пальто, выдавая себя за страстную поклонницу Марго. Лесть действует безотказно, и Ива устраивается помощницей актрисы — но это лишь одна из её масок.
Режиссёр Инара Слуцка объясняет, зачем ей важно ставить эту пьесу: «Театр — часть жизни, и в этом выражении две стороны. Для тех, кто работает в театре, это вторые дома. Но театр также отражает происходящее в обществе. Спектакль “Всё о Еве” о людях искусства, о театре, о смене поколений и о нашем обществе. Мы живём в эпоху культа молодости, и это не изменится. Карьера занимает всё больше места в наших желаниях. Часто цель и карьера становятся синонимами. Но так ли должно быть? У меня нет готовых ответов. Я много лет в театре и знаю, что время не остановить, поколения меняются, и принять это непросто. Порой людей «списывают» только по возрасту. С другой стороны, трудно молодым людям утвердиться на рынке труда. Это касается всех профессий, и уже не только театра».
Билеты доступны в кассах и на сайте Biļešu paradīze. Ближайшие спектакли: 16, 19, 25 ноября, 3, 13 декабря в Большом зале Латвийского национального театра.