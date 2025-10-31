Новая постановка Латвийского национального театра "Все о Еве" - спектакль о жизни и искусстве

Режиссёр Инара Слуцка объясняет, зачем ей важно ставить эту пьесу: «Театр — часть жизни, и в этом выражении две стороны. Для тех, кто работает в театре, это вторые дома. Но театр также отражает происходящее в обществе. Спектакль “Всё о Еве” о людях искусства, о театре, о смене поколений и о нашем обществе. Мы живём в эпоху культа молодости, и это не изменится. Карьера занимает всё больше места в наших желаниях. Часто цель и карьера становятся синонимами. Но так ли должно быть? У меня нет готовых ответов. Я много лет в театре и знаю, что время не остановить, поколения меняются, и принять это непросто. Порой людей «списывают» только по возрасту. С другой стороны, трудно молодым людям утвердиться на рынке труда. Это касается всех профессий, и уже не только театра».