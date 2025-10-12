Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают редким даром

Люди, родившиеся в июне, связаны с Близнецами и Раками. Они умеют одновременно мыслить аналитически и понимать эмоции других, любят изучать новое и общаться. Для них проблемы — не препятствие, а возможность проявить наблюдательность и находчивость. Это сочетание логики и эмоционального интеллекта делает их способными сопереживать и поддерживать людей, создавая вокруг себя гармоничную атмосферу.