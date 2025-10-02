3 знака зодиака, которых защищает добрая карма
Карма — это невидимый закон Вселенной: что мы излучаем в мир, то возвращается к нам обратно. И хотя каждый человек получает плоды своих поступков, есть три знака зодиака, которым особенно сопутствует благосклонность судьбы.
♎ Весы
Весы живут ради гармонии и всегда стараются сглаживать углы. Они чутко улавливают настроение окружающих и стремятся создать атмосферу радости и уюта. Этот воздушный знак управляется Венерой, планетой любви и красоты, поэтому Весы словно притягивают к себе правильных людей и нужные события. Даже если иногда ими пытаются воспользоваться, Вселенная возвращает им добро — именно в тот момент, когда они больше всего в этом нуждаются.
♐ Стрелец
Стрельцы — искатели истины и духовные странники. Их покровитель Юпитер, планета удачи и расширения горизонтов, наделяет их особым чутьём на справедливость. Стрельцы открыты новым идеям, культурам и знаниям, они умеют уважать различия и вдохновлять других на развитие. За это им воздаётся щедро: карма всегда подталкивает их в нужное место в нужное время, открывая двери, которые для других остаются закрытыми.
♓ Рыбы
Рыбы — самые чувствительные и сострадательные представители зодиака. Они буквально ощущают боль и радость других как свои собственные. Управляемые Нептуном, планетой интуиции и духовности, Рыбы умеют утешить, поддержать и дать надежду. Их доброта делает их уязвимыми, но именно это качество и привлекает в их жизнь добрую карму. Вселенная словно охраняет Рыб, посылая им знаки и подсказки, ведущие к успеху и внутреннему просветлению.