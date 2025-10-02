3 знака зодиака, которых защищает добрая карма

Весы живут ради гармонии и всегда стараются сглаживать углы. Они чутко улавливают настроение окружающих и стремятся создать атмосферу радости и уюта. Этот воздушный знак управляется Венерой, планетой любви и красоты, поэтому Весы словно притягивают к себе правильных людей и нужные события. Даже если иногда ими пытаются воспользоваться, Вселенная возвращает им добро — именно в тот момент, когда они больше всего в этом нуждаются.