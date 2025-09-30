В октябре три знака зодиака ждет денежный прорыв. Кому повезло?
Для трёх знаков зодиака этот месяц станет переломным в финансовой сфере. Октябрь 2025 года готовит им новые источники дохода, выгодные предложения и удачные инвестиции. Главное — не упустить момент и правильно распорядиться шансом.
♑ Козерог
Доверьтесь своим инстинктам. 2 октября астероид Паллада развернётся в прямое движение в Водолее, принося вам финансовые бонусы. Паллада управляет мудростью и справедливостью в деньгах: когда он был ретроградным, вы переосмысливали выбор и могли сталкиваться с юридическими вопросами. Теперь приходит время наград за усилия. Вас ждут прибыль, возврат инвестиций и ощущение, что ваши старания наконец окупились.
♍ Дева
Ваш путь к успеху — сотрудничество. 13 октября Венера переходит в Весы, и в вашем доме богатства это станет мощным импульсом. Независимость — хорошо, но в этот период главным станет умение объединяться. Венера в Весах усиливает темы совместных активов, партнёрств и инвестиций. Даже если вы одиноки, энергия поможет притянуть людей, с которыми можно строить общее дело. Для бизнеса это отличное время искать инвесторов и партнёров.
♎ Весы
Октябрь станет одним из лучших месяцев года для вас — и в личной жизни, и в финансах. Во время вашего солнечного возвращения открываются возможности для роста и новых начинаний. 6 октября Меркурий войдёт в Скорпиона, принося предложения, связанные с деньгами и карьерой. Не спешите сразу соглашаться: наберитесь терпения до 22 октября, когда начнётся сезон Скорпиона. В этот период ваши решения будут особенно точными и принесут долгосрочные плоды.