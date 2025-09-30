В октябре три знака зодиака ждет денежный прорыв. Кому повезло?

Октябрь станет одним из лучших месяцев года для вас — и в личной жизни, и в финансах. Во время вашего солнечного возвращения открываются возможности для роста и новых начинаний. 6 октября Меркурий войдёт в Скорпиона, принося предложения, связанные с деньгами и карьерой. Не спешите сразу соглашаться: наберитесь терпения до 22 октября, когда начнётся сезон Скорпиона. В этот период ваши решения будут особенно точными и принесут долгосрочные плоды.