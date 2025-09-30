Baltic Barber Expo 2025
ФОТО: в Риге состоялось крупнейшее в Европе мероприятие для парикмахеров и барберов Baltic Barber Expo 2025
В минувшее воскресенье в рижском выставочном центре ATTA Centre состоялась вторая ежегодная выставка для парикмахеров, барберов и специалистов индустрии красоты Baltic Barber Expo 2025. Событие объединило мировых легенд индустрии из Великобритании, Испании, Греции, Болгарии и других стран.
Насыщенная программа мероприятия включала не только мастер-классы от мастодонтов барберинга, но и конкурс за звание лучшего барбера, парикмахера, в двух категориях: для специалистов с опытом работы менее трех лет "Fresh Blood" ("Свежая кровь") и опытных мастеров "Advanced Barber" ("Продвинутый барбер").
В этом году за звание лучшего барбера в категории "Advanced Barber" соревновалось 20 международных участников. Опытным мастерам для победы нужно было сделать три стрижки: "speed fade" ("быстрый фейд"), "classic scissors haircut" ("классическая стрижка ножницами") и "freestyle" ("произвольная стрижка"). Победителями стали: Виталина Лубане (Латвия, 1-е место), Гедеминас Куица (Литва, 2-е место), Алексис Сантана (Колумбия, 3-е место).
В свою очередь начинающим мастерам для победы необходимо было продемонстрировать две стрижки: "classic scissors haircut" и "freestyle". Призерами в этой категории стали: Екатерина Веля (Латвия. 1-е место), Максимас Реминовас (2-е место, Литва), Денис Рателс (Латвия, 3-е место).
В каждой номинации победитель получил денежный приз в размере 1000 евро, подарки от спонсоров и титул "Лучший барбер 2025" по версии BBF - алюминиевый кубок весом 10 килограммов. В числе судей были международные эксперты отрасли из Великобритании, Испании, Греции, Болгарии и Польши.