ФОТО: в Риге состоялось крупнейшее в Европе мероприятие для парикмахеров и барберов Baltic Barber Expo 2025

Насыщенная программа мероприятия включала не только мастер-классы от мастодонтов барберинга, но и конкурс за звание лучшего барбера, парикмахера, в двух категориях: для специалистов с опытом работы менее трех лет "Fresh Blood" ("Свежая кровь") и опытных мастеров "Advanced Barber" ("Продвинутый барбер").