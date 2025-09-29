Трудные времена заканчиваются для 3 знаков зодиака после 30 сентября 2025 года

Если последние недели ваши мысли были в тумане — не переживайте, квадрат Луны и Меркурия всё изменит. Этот транзит возвращает ясность, надежду и ощущение счастья. 30 сентября вы увидите правду о ситуации, которая вас мучила, и эта правда полностью освободит вас. Вы поймете, что больше нет смысла переживать. Всё необходимое уже сделано — пришло время отпустить. Тяжесть неопределенности уступает место прозрению. Трудности уходят, а на их место приходят спокойствие и уверенность.