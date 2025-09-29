Трудные времена заканчиваются для 3 знаков зодиака после 30 сентября 2025 года
После 30 сентября 2025 года трудные времена начинают подходить к концу для трех знаков зодиака. Квадрат Луны и Меркурия показывает нам, над чем нужно поработать, особенно если это вызывает стресс. Никто не хочет жить под давлением, и именно в этот день эти знаки зодиака найдут выход из темного тоннеля.
1. Телец
Для Тельца транзит квадрата Луны и Меркурия 30 сентября принесет очевидное и долгожданное решение. Трудности, связанные с общением или давним недопониманием, наконец начинают уходить. Вы сможете двигаться дальше без груза нерешенных конфликтов. Это момент, когда Вселенная напоминает: не все трудности вечны. Даже если время от времени они появляются, ничего страшного. Всё проходит, и покой с пониманием наконец возвращаются.
2. Дева
Квадрат Луны и Меркурия снимает тяжесть, давившую на вашу душу, Дева. Это то, чего вы никогда не хотели — стресс, сомнения в себе, раздражение из-за повседневных обязанностей. Но 30 сентября всё начинает облегчаться. Вселенная помогает увидеть ситуацию яснее, показывая, что проблема вовсе не такая сложная, как казалась. Пора отпустить её, ведь этот стресс никогда не приносил ничего, кроме бессонницы. Это завершение цикла тревог. Фух! Решения приходят, недоразумения исчезают, атмосфера вокруг становится легче.
3. Рыбы
Если последние недели ваши мысли были в тумане — не переживайте, квадрат Луны и Меркурия всё изменит. Этот транзит возвращает ясность, надежду и ощущение счастья. 30 сентября вы увидите правду о ситуации, которая вас мучила, и эта правда полностью освободит вас. Вы поймете, что больше нет смысла переживать. Всё необходимое уже сделано — пришло время отпустить. Тяжесть неопределенности уступает место прозрению. Трудности уходят, а на их место приходят спокойствие и уверенность.