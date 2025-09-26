ФОТО: политики и другие известные в обществе люди веселятся на вечеринке в отеле Pullman Riga Old Town

«После инвестиций в четыре миллиона евро пятизвездочный отель теперь встречает гостей в изысканных интерьерах, сочетающих естественную элегантность с космополитичным шармом», — говорится в заявлении Pullman Riga Old Town. Гостей отеля также ждет новое гастрономическое впечатление — ресторан Harper Woolf, где шеф-повар Артур Арниканс предлагает меню на основе сезонных балтийских продуктов, дополненное современными акцентами различных кухонь мира.