Гости на вечеринке в отеле Pullman Riga Old Town (25.09.2025)
В четверг, 25 сентября, в Старой Риге после семимесячной реконструкции торжественно открыл свои двери пятизвездочный отель Pullman Riga Old Town
ФОТО: политики и другие известные в обществе люди веселятся на вечеринке в отеле Pullman Riga Old Town
В четверг, 25 сентября, в Старой Риге после семимесячной реконструкции торжественно открыл свои двери пятизвездочный отель Pullman Riga Old Town.
«После инвестиций в четыре миллиона евро пятизвездочный отель теперь встречает гостей в изысканных интерьерах, сочетающих естественную элегантность с космополитичным шармом», — говорится в заявлении Pullman Riga Old Town. Гостей отеля также ждет новое гастрономическое впечатление — ресторан Harper Woolf, где шеф-повар Артур Арниканс предлагает меню на основе сезонных балтийских продуктов, дополненное современными акцентами различных кухонь мира.
На торжественное открытие отеля пришло множество известных в обществе людей — политики Хосам Абу Мери, Эдвард Смилтенс, Имант Парадниекс, олимпийский атташе латвийской команды Яна Дулевска, стилист Даце Кривиня-Бахмане, вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Влад Корягин, художница Иева Бондаре, социолог Арнис Кактиньш и другие. В роли ведущего вечера выступил Валдис Мелдерис, а за диджейским пультом своим мастерством гостей радовала Майя Розите.