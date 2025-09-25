В среду, 24 февраля, в кинотеатре Splendid Palace состоялось открытие кинофестиваля «Балтийская жемчужина 2025».

В среду, 24 февраля, в кинотеатре Splendid Palace состоялось открытие кинофестиваля «Балтийская жемчужина 2025».

ФОТО: торжественное открытие кинофестиваля "Балтийская жемчужина", прибыл даже директор Каннского фестиваля

Фестиваль «Балтийская жемчужина» проходит до 3 октября в кинотеатре Splendid Palace. В программе фестиваля — классическое голливудское кино и жемчужины европейского кинематографа, провокации и разоблачения, политика и искусство, Калигула и Мата Хари, Грета Гарбо и Дэвид Линч, Далай-лама и Уильям Шекспир, архитектор Рудольф Шиндлер и дизайнер Джанни Версаче, Кирилл Серебренников и многие другие.

Программу «Балтийской жемчужины», посвящённую 130-летию кино, открыл директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, представив фильм «Люмьеры. Приключения продолжаются».

фото: Juris Rozenbegrs
Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.
Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

