Названы любимые блюда европейцев, которые они заказывают на дом
Соответствующее исследование опубликовано компанией Foodora, занимающейся онлайн-доставкой еды. Оно охватывает Австрию, Чехию, Венгрию, Финляндию, Норвегию и Швецию.
Как пишет Euronews, суши и азиатская кухня в целом уверенно вошли в тройку самых любимых блюд европейцев, уступая лишь бургерам и пицце. Например, в Стокгольме и Хельсинки быстрее всего растет спрос именно на доставку суши, а в Осло рост числа заказов на эту категорию вырос в 2024 году на 14 %.
В отчете подчеркивается, что пригороды обогнали центры городов по объему заказов еды на дом. Так, жители периферии Будапешта или Праги готовы тратить на доставку еды на 20 % больше, чем в среднем по городу.
В исследовании также сообщается о росте спроса на доставку на дом продуктов. В 2024 году объемы поставок овощей и фруктов до двери клиента выросли на 15,7 % в Стокгольме и почти на 69 % в Осло, а спрос на основные продукты питания увеличился на 15 % в Будапеште и Праге.
Авторы исследования подчеркивают, что в сфере доставки продуктов питания наблюдается сдвиг "от удобства к постоянству". "Удобство больше не сводится к тому, чтобы получить что-то быстро. Оно связано с социальной структурой, идентичностью и меняющимися определениями комфорта", - пишут авторы работы.
Они приходят к выводу, что растущее влияние семей из пригородов, растущий спрос на блюда мировой кухни и повышенное внимание к предметам первой необходимости делают доставку "центральной частью жизни людей".
