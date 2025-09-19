ФОТО: в Риге любители музыки насладились концертом французской оперной звезды Леа Десандр
В теплой и лиричной атмосфере в Риге прозвучал концерт выдающейся французской меццо-сопрано Леа Десандр и Ensemble Jupiter под руководством лютниста Томаса Данфорда.
Программа «Песни страсти» (Songs of Passion) стала поэтическим и эмоциональным путешествием по английской и итальянской вокальной музыке — от Джона Дауленда до Генри Перселла.
Концерт посетили как местные профессионалы — композитор Артурс Маскатс, дирижер Иварс Цинкус, оперная певица Эвия Мартинсоне, — так и поклонники изысканной европейской музыки. В зале не раз звучали овации.
Любители музыки на концерте Леа Десандр в Риге (18.09.25)
18 сентября 2025 года в Риге состоялся концерт Songs of Passion, который дала французская певица, меццо-сопрано Леа Десандр. Это было ...
Особое оформление сцены — розы, свечи и зелень — усилило романтическую атмосферу вечера.
Для рижской публики это стало первой встречей с Леа Десандр и Ensemble Jupiter. Ранее программа с успехом звучала в Зальцбурге, Экс-ан-Провансе, Париже, Нью-Йорке и других музыкальных столицах мира.
Леа Дезандр — артистка нового поколения: певица, танцовщица и актриса. Родилась в Париже в семье итальянского происхождения и с детства совмещала вокальные занятия с балетом. Учёба в London Guildhall School of Music and Drama, участие в Академии Экс-ан-Прованса и проект Jardin des Voix под руководством Уильяма Кристи стали стартом её стремительной международной карьеры. Сегодня она выступает на ведущих мировых сценах — в Парижской опере, La Scala, Венской Staatsoper, на Зальцбургском фестивале, в Глайндборне, Teatro Real и других.
Дезандр свободно перемещается между стилистически и исторически разными репертуарами. Её сценические роли охватывают произведения Георга Фридриха Генделя, Эктора Берлиоза, Бенджамина Бриттена, Клаудио Монтеверди, Жака Оффенбаха и Джованни Перголези. Среди наиболее значимых достижений — заглавные партии в операх Orfeo ed Euridice, Dido and Aeneas, La Périchole, а также участие в концептуальных, межжанровых постановках, где музыка соединяется с движением и поэзией.