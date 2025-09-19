ФОТО: в Риге любители музыки насладились концертом французской оперной звезды Леа Десандр

Леа Дезандр — артистка нового поколения: певица, танцовщица и актриса. Родилась в Париже в семье итальянского происхождения и с детства совмещала вокальные занятия с балетом. Учёба в London Guildhall School of Music and Drama, участие в Академии Экс-ан-Прованса и проект Jardin des Voix под руководством Уильяма Кристи стали стартом её стремительной международной карьеры. Сегодня она выступает на ведущих мировых сценах — в Парижской опере, La Scala, Венской Staatsoper, на Зальцбургском фестивале, в Глайндборне, Teatro Real и других.