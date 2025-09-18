Чувствуете себя пустым и потерянным? Астролог объясняет, когда это закончится
Чувствуете пустоту, потерянность и отсутствие направления? Если да — вы не одиноки. Сейчас мы переживаем сложный астрологический период, который обычно сопровождает затмения. Но, по словам астролога Эбигейл-Роуз Реммер, всё это скоро закончится.
Затмения — это «драматичный» способ Вселенной заставить нас обратить внимание на сферы жизни, которые требуют перемен. Поэтому время между двумя затмениями, так называемый коридор затмений, часто оказывается дискомфортным и тревожным. Этот коридор начался 7 сентября 2025 года, когда на небе произошло лунное затмение в Рыбах, и именно тогда многие начали испытывать эмоциональные качели. Но не спешите опускать руки. Даже если жизнь далека от идеала, скоро всё начнёт меняться к лучшему, пишет сайт yourtango.com.
В последнее время жизнь могла показаться более сложной. Семейные конфликты, проблемы в отношениях, неожиданные разоблачения глубоко скрытых тайн — всё это стало результатом полнолуния и лунного затмения в Рыбах. Вероятно, вам пришлось прекратить общение с некоторыми людьми или провести больше времени в одиночестве.
Тем не менее мы подходим к солнечному затмению и новолунию в Деве, которое произойдёт 21 сентября. Это время, когда люди постепенно начинают разбираться в происходящем. От проработки травм в отношениях до восстановления семейных связей — именно тогда многое раскроется, и одновременно появится необходимость всё осмыслить.
Легко это не будет. Несмотря на то, что другим может казаться, будто находить быстрые решения и сохранять спокойствие просто, на деле это гораздо сложнее. Однако такие трудности закономерны для этого периода перехода. Даже когда вы берёте ситуацию под контроль и решаете проблемы шаг за шагом, это может эмоционально выматывать. Чувствовать, что чего-то не хватает, — абсолютно естественно.
К счастью, это ощущение не будет вечным. Так что даже если сейчас вам кажется, что внутри зияет пустота, доверьтесь процессу: этот коридор затмений дан нам, чтобы проработать проблемы и обрести себя заново.