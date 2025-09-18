Чувствуете себя пустым и потерянным? Астролог объясняет, когда это закончится

Легко это не будет. Несмотря на то, что другим может казаться, будто находить быстрые решения и сохранять спокойствие просто, на деле это гораздо сложнее. Однако такие трудности закономерны для этого периода перехода. Даже когда вы берёте ситуацию под контроль и решаете проблемы шаг за шагом, это может эмоционально выматывать. Чувствовать, что чего-то не хватает, — абсолютно естественно.